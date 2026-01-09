La nueva era de salud entre estadounidenses está marcada por la preferencia de los GLP-1

Un reciente sondeo de opinión pública donde intervinieron 2000 adultos reveló que los medicamentos agonistas GLP-1 se están convirtiendo en una tendencia creciente en la salud de los estadounidenses: un 23% de los encuestados los utiliza actualmente o los ha utilizado en los últimos cinco años. Incluso los GLP-1 están por encima en popularidad que el “Enero Seco” tan tradicional este mes.

Cuando se les preguntó a los participantes sobre su disposición a renunciar a las redes sociales o a su medicación GLP-1, un sorprendente 55% señaló que optaría por dejar las plataformas sociales. Esto refleja la importancia que estos medicamentos han adquirido en las rutinas diarias.

Además del aumento en el uso de GLP-1, alimentos populares siguen siendo reconfortantes entre los estadounidenses, quienes mantienen sus preferencias por ítems como las hamburguesas, el chocolate, la pasta y la pizza, incluso mientras buscan mejorar su salud.

Objetivos de año nuevo

El 51% de los encuestados indicó que tiene dificultades para cumplir con sus objetivos de salud, los cuales suelen abandonarse en promedio tras 15 semanas. Un 64% manifestó que un mejor apoyo podría ayudarles a alcanzar sus metas.

Se reveló que 43% de los estadounidenses han cambiado sus hábitos alimenticios para enfocarse en el consumo de proteínas, seguidas de la vitamina B (14%), la fibra (9%) y la vitamina C (8%), junto con un aumento en la popularidad de los batidos como opción nutricional. Dos tercios de los encuestados afirmaron que probablemente consumirían batidos para complementar su alimentación.

La encuesta realizada por Smoothie King y Talker Research subraya la creciente necesidad de apoyo en la salud a través de soluciones nutricionales, reflejando un cambio hacia una vida más saludable respaldada por el consumo de nutrientes específicos.

Los GLP-1 vs. otros tratamientos para la obesidad

Los agonistas GLP-1, como semaglutida y liraglutida, superan en eficacia a otros tratamientos farmacológicos para la obesidad en términos de pérdida de peso porcentual y mejoras cardiometabólicas. Estos fármacos logran reducciones mayores que opciones como fentermina-topiramato, bupropión-naltrexona u orlistat, aunque presentan efectos secundarios gastrointestinales comunes.

Los agonistas GLP-1 producen una pérdida media de peso del 4.57 kg (IC 95%: -5.35 a -3.78 kg) frente a placebo, con semaglutida destacando en -7.18 kg y hasta 12-18% en porcentaje de peso corporal según meta-análisis y ensayos. En comparación, fentermina-topiramato logra ~8.45%, bupropión-naltrexona ~3-4% y orlistat ~2.78% del peso corporal.

Batidos como complemento útil

Los batidos pueden ser un complemento útil en una dieta equilibrada, pero su papel depende de cómo se preparen y cuándo se consuman; no son un alimento principal, sino una forma práctica de aportar nutrientes, hidratación y saciedad en momentos específicos.

Aporte de nutrientes y frutas/verduras. Un batido bien hecho puede ayudar a aumentar el consumo diario de frutas y verduras, especialmente en personas que les cuesta comerlas enteras. Al mezclar varias frutas y hortalizas (por ejemplo, espinacas, plátano, manzana y fresas), se obtiene una buena dosis de vitaminas, minerales y antioxidantes en una sola bebida. Sin embargo, no sustituye completamente a la fruta entera, porque al batirla se pierde parte de la fibra y se liberan más rápidamente los azúcares naturales, lo que puede hacer que suba más la glucosa en sangre.

Hidratación y saciedad. Los batidos son una excelente forma de hidratarse, ya que su base es líquida (agua, leche, bebida vegetal, etc.). Esto es especialmente útil en niños, personas mayores o en climas cálidos, donde a veces no se bebe suficiente líquido. Además, si se preparan con ingredientes ricos en fibra (frutas, verduras, avena, semillas) y proteína (yogur, leche, proteína en polvo), pueden generar bastante saciedad y ayudar a controlar el apetito entre comidas.

Rol en el control de peso. Un batido puede formar parte de una dieta para perder peso, pero solo si está bien equilibrado y no aporta demasiadas calorías. Por ejemplo, un batido con una fruta, una base de agua o leche desnatada, y algo de proteína y fibra puede ser un buen desayuno o merienda ligera. En cambio, los batidos muy dulces, con azúcar añadida, helado, crema o muchos frutos secos pueden aportar muchas calorías y favorecer el aumento de peso si se consumen con frecuencia.

Momento adecuado para tomarlos. Lo ideal es usar los batidos como desayuno, merienda o tentempié, no como sustituto de la comida principal (almuerzo o cena). En el desayuno, un batido nutritivo aporta energía, vitaminas y minerales para empezar el día. Para la cena, es mejor optar por una comida sólida con proteína, verduras y un cereal integral, ya que ayuda más a la digestión y al sueño.

