La demócrata Julia Brownley descartó buscar reelegirse para representar a California

Julia Brownley dio a conocer que, pese a la gratitud que siente por los ciudadanos del condado de Ventura y del valle de Conejo, decidió que la final de su gestión no buscará reelegirse como miembro la Cámara de Representantes por el 26.º Distrito Congresional de California.

“Con un año más por delante en mi mandato, seguiré trabajando cada día para obtener resultados para nuestra región, promover leyes que mejoren la vida y los medios de subsistencia de las personas de mi distrito y de todo el país, y defender los valores y las prioridades que mis electores me han encomendado defender”, escribió en un comunicado sin explicar el motivo de su decisión.

La política originaria de Carolina del Sur que lleva más de una década como representante se une a más 40 miembros de la Cámara que optaron por no volverán a postularse para sus escaños en noviembre.

“Servir a nuestra comunidad y a nuestro país ha sido el honor de mi vida. Cada paso de este viaje ha sido moldeado por las personas a las que represento, por su resiliencia, su determinación y su creencia de que el gobierno puede y debe trabajar por el bien común.

Juntos, hemos ampliado el acceso a una atención sanitaria asequible, hemos reforzado el apoyo a los veteranos y sus familias, hemos protegido nuestros recursos naturales, hemos hecho frente a la crisis climática y hemos luchado por las familias trabajadoras. Hemos ayudado a miles de electores a navegar por el gobierno federal, hemos devuelto millones en prestaciones ganadas y nunca hemos perdido de vista la simple verdad de que el servicio público consiste en estar ahí para las personas cuando más necesitan ayuda”, expresó en su mensaje.

Julia Brownley no dio a conocer el motivo por el cual optó alejarse de la política. (Crédito: Al Seib / Los Angeles Times vía AP)

Brownley también señaló tener confianza en que el partido Demócrata resurgirá en las próximas elecciones restándole poder a sus adversarios al frente del gobierno.

“Me complace especialmente dejar la Cámara con Hakeem Jeffries como presidente. Estoy seguro de que dirigirá el Congreso con integridad, determinación, resolución y una visión clara del futuro. Aunque no estaré en el Congreso, seguiré luchando por un futuro mejor y más brillante”, enfatizó.

Ante el anuncio de Julia Brownley, la asambleísta Jacqui Irwin reconoció estar considerando postularse para ocupar el puesto que dejará vacante la mujer de 73 años.

“Soy la persona más obvia para postularse para ese puesto”, señaló ante varios miembros de la prensa.