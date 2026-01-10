Camilo y Evaluna mostraron cómo es su vida viendo en una finca

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner volvieron a demostrar que, pese al éxito mundial de sus carreras, su prioridad absoluta es la construcción de un hogar basado en la simplicidad y la conexión con lo natural.

Recientemente, la pareja compartió a través de sus redes sociales imágenes exclusivas de su vida cotidiana en su nueva finca, una propiedad que adquirieron hace un año a las afueras de Miami y que bautizaron cariñosamente como su “finquita”.

Para los cantantes, este espacio no es solo una extensión de su casa principal, sino el lugar en el que cumplen el sueño de criar a sus dos hijas en un entorno rural.

Entre las postales compartidas, destacan momentos de tranquilidad absoluta: desde el cuidado de sus propias gallinas hasta tardes de juegos bajo el sol. “La naturaleza es la protagonista de todo”, aseguraron.

En su hogar, la cocina se ha convertido en el corazón de la propiedad. Allí, la pareja deleita a sus invitados con platillos caseros y “nada pretenciosos”, reafirmando su gusto por lo auténtico.

Además, la finca se ha consolidado como el punto de reunión favorito para el clan Montaner. Figuras como Ricky Montaner y Stefi Roitman son visitantes frecuentes, disfrutando de la hospitalidad y la paz que emana este refugio.

Con paneles solares y un enfoque sostenible, Camilo y Evaluna no solo buscan privacidad, sino dejar un legado de respeto por el medio ambiente a Índigo y Amaranto. Esta “finquita” representa, en palabras del intérprete de “Vida de rico”, un “atajo para ver pasar el tiempo más lento”.

