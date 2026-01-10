Detienen a exsecretaria del alcalde asesinado Carlos Manzo por presuntos vínculos con el crimen

Las autoridades federales detuvieron en Uruapan, Michoacán, a Yesenia “N”, secretaria particular de la alcaldesa Grecia Quiroz García, por su presunta relación con el homicidio del exalcalde Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido en noviembre de 2025.

El arresto se realizó durante un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en el centro de la ciudad, en un caso que se perfila como una de las líneas clave dentro de la investigación por el asesinato del edil.

Según información publicada por el semanario Proceso, la captura se relaciona con la hipótesis de que la exsecretaria particular de Manzo habría proporcionado información sensible sobre la agenda y los desplazamientos del alcalde a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, señalados como autores materiales del crimen.

La fiscalía estatal ya había advertido, durante audiencias previas del caso, sobre la posible implicación de una persona cercana al alcalde, a partir de mensajes incorporados a la carpeta de investigación.

▶️ Detienen a la ex secretaria particular de Carlos Manzo y Grecia Quiroz, Yesenia Méndez, según la fiscalía del estado, la detenida, filtro información confidencial sobre la agenda de Manzo al CJNG, lo que permitió planear el asesinato.



📺 #MILENIO21h con @elisaalanis pic.twitter.com/NPxIJwrn2h — Milenio (@Milenio) January 10, 2026

De acuerdo con el diario El Financiero, Yesenia ingresó al equipo de Carlos Manzo en septiembre de 2024 como su secretaria particular y permaneció en el cargo tras el nombramiento de Grecia Quiroz como alcaldesa, luego del asesinato de su esposo.

Apenas dos días antes de su detención, la funcionaria había compartido imágenes en redes sociales en las que aparecía junto a la alcaldesa durante el Festival de Reyes 2026 en Uruapan, lo que confirmaba su continuidad dentro del gobierno municipal.

Tras el asesinato de Manzo, Yesenia también publicó mensajes de despedida en los que se refirió al exalcalde como su “líder y amigo”, y expresó que la ciudad se encontraba de luto.

Horas antes de la detención de Yesenia, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, adelantó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que existía información suficiente para continuar con nuevas capturas relacionadas con el asesinato del alcalde de Uruapan.

Sin embargo, ni la Fiscalía de Michoacán ni las autoridades federales han detallado oficialmente los cargos específicos que se imputan a la funcionaria ni el grado de participación que se le atribuye.

Sigue leyendo:

– El crimen organizado cobró la vida de 7 alcaldes mexicanos este año.

– El crimen del alcalde Manzo y el campo de exterminio en Rancho Izaguirre marcaron el 2025 de Sheinbaum.