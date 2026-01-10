Detienen a violador serial en México que atraía a jóvenes mujeres con falsas ofertas de empleo

Autoridades de la Ciudad de México detuvieron a un hombre identificado como Raúl “N”, acusado de múltiples agresiones sexuales contra mujeres a quienes contactaba mediante anuncios falsos de empleo publicados en Facebook.

El sujeto operaba bajo el nombre de usuario “Arian Arian”, infiltrándose en grupos vecinales de la red social para publicar ofertas urgentes y de contratación inmediata dirigidas exclusivamente a jóvenes mujeres.

Los anuncios, que variaban para no levantar sospechas, incluían vacantes como encargada de locales de accesorios telefónicos, asistente para estudios de tatuajes, recepcionista o empleada en negocios de bebidas, según documentaron las autoridades.

Una vez que las interesadas respondían, Raúl “N” las citaba en una parada de transporte público, una zona de alta afluencia en el norte de la capital donde convergen varias líneas de transporte. Este punto le permitía pasar desapercibido entre la multitud.

Bajo el pretexto de llevarlas al lugar de trabajo, las convencía de subir a su vehículo con vidrios polarizados, donde presuntamente las amenazaba con un arma de fuego para luego abusar sexualmente de ellas en lugares apartados.

Según medios como Telediario, las denuncias que originaron la investigación corresponden a hechos ocurridos entre noviembre y diciembre de 2025, con un caso adicional registrado en enero.

El análisis de los testimonios permitió a los investigadores detectar un modus operandi repetitivo, señalando que se trataba de un presunto agresor serial que actuaba en la zona norte de la ciudad.

Los agentes, con el apoyo directo de las víctimas, elaboraron un retrato hablado que fue crucial para la identificación. La captura se logró después de que análisis de videovigilancia mostraran al sujeto, vestido con un short rojo y playera blanca, realizando una compra en una gasolinera, donde fue detenido en flagrancia.

