La suerte llama a 3 signos del zodiaco chino del 12 al 18 de enero

La semana del 12 al 18 de enero de 2025 llega cargada de señales claras de abundancia, movimiento y recompensas para algunos signos del horóscopo chino.

Según la astrología oriental y predicciones de Your Tango, estos días activan avances mentales importantes que te permitirán comprender mejor cómo funciona la energía del dinero y cómo alinearte con ella.

El lunes marca el inicio de resultados visibles por esfuerzos realizados a principios de año.

El martes favorece nuevos comienzos y decisiones valientes. El miércoles es ideal para cerrar pendientes sin gastar energía extra.

El jueves se abre como el día perfecto para arriesgar con inteligencia, mientras que el viernes conviene limpiar, ordenar y liberar bloqueos.

El sábado puede traer compromisos y diligencias, pero el domingo devuelve la calma y la satisfacción por lo logrado.

Dentro de este panorama, tres signos del zodiaco chino destacan como los más favorecidos en suerte, dinero y oportunidades.

1. Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Dragón, esta semana tu energía se alinea con grandes oportunidades.

La astrología oriental indica que atraes victorias de alto impacto, capaces de transformar tu vida tal como la imaginas.

Si eres emprendedor, podrías cerrar un acuerdo importante; si trabajas por cuenta ajena, se abren conversaciones clave sobre ingresos, ascensos o reconocimiento.

Incluso en actividades lúdicas o competitivas, la suerte parece sonreírte. Tu día de mayor abundancia es el domingo 18 de enero, cuando la energía fluye en perfecta armonía con tu poder personal.

Consejos energéticos para Dragón

Viste colores dorado y azul para potenciar autoridad y claridad. Habla con seguridad en temas de dinero: pide lo que vales.

Si puedes negociar salario o condiciones, hazlo sin miedo. Ordena la esquina sureste de tu casa y dormitorio.

Coloca una planta de dinero en tu escritorio y un plato pequeño con 9 monedas en el centro del hogar para atraer prosperidad constante.

2. Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Caballo, tu semana comienza con fuerza. A principios de estos días puedes recibir dinero inesperado, un bono, una oferta laboral o una oportunidad que expande tu camino profesional.

La clave de tu abundancia es clara: muévete, actúa, responde rápido.

Si estás pensando en iniciar un pasatiempo o proyecto alterno, esta semana puede convertirse en el punto de partida de un negocio rentable. Cuanto más te impliques, más recibirás.

Colores y rituales para Caballo

Usa rojo para activar audacia y crema para abrir la recepción. Limpia la puerta de tu casa (por dentro y por fuera) para liberar energía estancada.

Renueva la entrada con un felpudo nuevo o una vela para simbolizar nuevos comienzos. Tu suerte crece con el movimiento: no esperes señales perfectas, sé tú la señal.

3. Serpiente (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Serpiente, esta semana tu prosperidad se activa a través de decisiones inteligentes y bien calculadas.

Al liberar bloqueos mentales, te posicionas desde un lugar de alto valor personal y profesional.

Tu día más fuerte es el lunes 12 de enero, ideal para recibir pagos, apoyos familiares o pequeñas ganancias inesperadas.

El jueves 15 de enero también trae buenas noticias si te mantienes enfocado y receptivo.

Cómo potenciar tu suerte

Viste verde esmeralda y negro para equilibrio y poder. Coloca un objeto verde (jade, cuaderno, planta) en el lado izquierdo de tu escritorio.

Este gesto de Feng Shui simboliza apertura al cambio y refuerza tu intención de recibir abundancia con calma y constancia.

