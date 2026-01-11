Pronóstico del clima en Los Ángeles para este domingo 11 de enero

Los Ángeles se prepara para un día y una noche con cielos sin prácticamente nubes. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura ascenderá hasta los 75 grados Fahrenheit (24ºC) de máxima durante el día, mientras que durante la noche ésta descenderá hasta los 50 grados Fahrenheit (10ºC) de mínima. Los vientos del noreste soplarán con velocidades de 5.59 mph durante la jornada y de 6.84 durante la noche.

Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 77ºF (25ºC) de máxima y 77ºF (25ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:59 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 17:03 h. En total tendremos 10 horas de luz solar durante este domingo.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Los Ángeles habrá pocas nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 50 y los 75 grados Fahrenheit (10 y 24 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 1% por la mañana, 1% por la tarde y 1% por la noche.

El clima en Los Ángeles

La enigmática ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que abarca desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con con agosto como el mes más cálido con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otro lado, la temporada más suave de LA dura desde noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria inferior a 70 °F. Importante mencionar que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante el periodo navideño, en diciembre, con una temperatura mínima de promedio de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo en la zona norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Los dos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

