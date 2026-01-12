Boicotean a Home Depot y Target en Los Ángeles

Las protestas en contra de la administración Trump y el Departamento de Seguridad Nacional se han intensificado a nivel nacional, y ahora, el enfoque de los activistas es continuar el boicot en contra de las compañías Home Depot y Target, a las que acusan de ser cómplices del gobierno federal en las detenciones, arrestos y deportaciones de inmigrantes.

“Si Target y Home Depot quieren nuestro dinero, deben apoyar nuestros valores de diversidad, equidad e inclusión para todos”, afirmó Carlos Rodríguez, director de organización de LA Voice, la principal organización que lideró la protesta en Hollywood, donde también líderes religiosos deploraron que el agente de ICE. Jonathan Ross, quien ejecutó de tres balazos en la cara a la activista Renee Nicole Good pudiera nunca ser enjuiciado por el asesinato.

“Las acciones de Target y Home Depot es hacerse de la vista gorda ante los derechos que la administración actual ha estado atacando, tanto para las comunidades que han sido marginadas como para nuestros vecinos inmigrantes”, añadió Padilla.

Enfatizó que ambas compañías son “cómplices del autoritarismo”.

Activistas y manifestantes entregan una carta de protesta al gerente de Home Depot. Crédito: Jorge Macías | Impremedia

“Se han producido docenas de redadas, en particular en Target, y a pesar de haber perdido millones y millones de dólares, se niegan a revertir las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI)”, declaró Yesi Padilla, miembro de LA Voice. “Se niegan a restablecer las políticas de DEI que ayudaron a las personas a tener una oportunidad justa de éxito en sus vidas”.

Durante el fin de semana miles de estadounidenses salieron a las calles para realizar marchas, manifestaciones y vigilias de protesta por la reciente escalada de violencia de los agentes de ICE: la muerte a balazos de Renee Nicole Good y los disparos con balas de goma directo a la cara de un muchacho, por parte de agentes del DHS, tras una violenta protesta en el Centro Cívico de Santa Ana.

La manifestación del domingo ocurrió entre la tienda Target ubicada en Sunset Boulevard y Home Depot de St. Andrews Place.

En ambos lugares los activistas repartieron tarjetas de resolución de año nuevo y recabaron firmas de compromiso para boicotear a las tiendas Target y Home Depot.

“A principios de 2025, Target cortó significativamente sus iniciativas de diversidad, equidad e inclusión”, se lee en la tarjeta. “Merecemos comprar en compañías que respaldan nuestros valores de equidad y abundancia, no de aquellos que se coluden con el autoritarismo”.

Jornaleros guatemaltecos se unieron al boicot contra Home Depot. Crédito: Jorge Macías | Impremedia

De hecho, invitaron a las personas que encontraban en los estacionamientos para que hagan sus compras en las tiendas Walgreens, Marshalls y Ralphs.

El boicot contra Target y Home Depot lo iniciaron representantes de iglesias afroamericanas y se ha extendido con la inclusión de latinos, asiáticos y americanos, como una comunidad multirracial y multi religiosa de más de 70 iglesias y comunidades religiosas del condado de Los Ángeles, que representa a unas 4,000 personas y familias, en solidaridad con la Red Nacional de Jornaleros (NDLON).

“Fundamentemos el trabajo que estamos haciendo en nuestra fe”, dijo la pastora cristiana Najuma Smith, frente a la tienda Target, vigilada de cerca por varios guardias de seguridad. “Sabemos que nuestra fe es nuestra fuerza”.

Smith lamentó que los estadounidenses vivan en la actualidad en duelo y tristeza.

“Lamentamos las vidas perdidas, vidas preciosas, hechas a imagen de Dios; arrebatadas por un sistema que ha olvidado la compasión”, aseguró la religiosa, quien invitó a las decenas de manifestantes a clamar por las familias destrozadas, las comunidades traumatizadas, los inmigrantes y vecinos que viven con miedo, y por una nación que lucha con el peso de su propia violencia.

Dicha violencia psicológica también provocó la muerte del jornalero guatemalteco Roberto Carlos Montoya Valdés, quien, en agosto de 2025, murió atropellado en la autopista 210 en la ciudad de Monrovia. El inmigrante estaba huyendo despavorido de una redada de inmigración en un estacionamiento de Home Depot.

La protesta fue una manifestación multiracial. Crédito: Jorge Macías | Impremedia

Si bien no hay cifras oficiales de arrestos de jornaleros en todo el país, los manifestantes consideraron que desde el inicio de la ofensiva de deportaciones masivas de la administración Trump, aproximadamente 700 inmigrantes han sido “cazados” como presas y siendo víctimas de la brutalidad y uso excesivo de fuerza cuando son sorprendidos pidiendo trabajo en establecimientos de Home Depot: 37 de ellos en julio de 2025 y otros 16 en la llamada “Operación Caballo de Troya”, en una tienda Home Depot de Van Nuys.

Mientras tanto, ante la reciente noticia de que las tiendas Home Depot están utilizando dispositivos de sonido de alta frecuencia para ahuyentar a los trabajadores temporales, los organizadores enfatizaron la urgencia de una respuesta por parte de Home Depot.

Evelyn Fornes, gerente senior de asuntos públicos de Home Depot, dijo que no se les notifica a la empresa con antelación sobre las actividades de control migratorio, ni participan en dichas operaciones [de ICE].

“No coordinamos con ICE ni con la Patrulla Fronteriza. Legalmente no podemos interferir con las agencias federales de control, lo que incluye impedirles el acceso a nuestras tiendas y estacionamientos”.

Brian Cornell, de Target, no respondió al cierre de esta edición, sobre si ellos han autorizado que los agentes de ICE incursionen en propiedad privada y efectúen arrestos sin tener una orden de cateo.

Multimillonarias pérdidas en Target

Según un informe de Forbes de diciembre de 2025, los continuos boicots contra Target han dañado significativamente el margen de beneficio de la cadena de grandes almacenes, con una disminución de los ingresos del 1,7% hasta el tercer trimestre, situándose en 74.300 millones de dólares, y una caída del 11% en las ganancias netas, hasta los 3,000 millones de dólares. El precio de sus acciones ha caído alrededor de un 30% a la fecha de diciembre de 2025.

“Tengo tres semanas sin trabajar”, dijo Leonel Castañeda, un jornalero nacido en Chiquimula, Guatemala. “Tengo 15 años viviendo en Estados Unidos y se me está complicando un poquito salir adelante con mis cuatro hijos”.

Tanto Castañeda como su compatriota Pedro Rodríguez, originario de Xelajú, coincidieron en que ya no van confiados a solicitar ser empleados a ninguna tienda Home Depot.

“¡Qué triste!” “¡Qué terrible!” fueron las expresiones de Rodríguez.

“Nuestra lucha se trata de la colaboración de compañías importantes [Target y Home Depot] con el gobierno fascista y su impacto en comunidades de color y globales”, declaró a La Opinión, Anusha Mhar, líder comunitaria de LA Voice. “Es necesario educar a la gente y actuar para contrarrestar la opresión corporativa.

¿Inmunidad del agente asesino?

Mark Landsman, un documentalista residente de Los Ángeles, refutó la idea de que el agente de ICE involucrado en el tiroteo mortal de Renee Nicole Good tenga “inmunidad absoluta”, como lo afirmó el vicepresidente J.D. Vance.

“Ese tipo está protegido por inmunidad absoluta. Estaba haciendo su trabajo”, aseguró Vance, generando mayor controversia sobre si las autoridades estatales de Minnesota podían investigar o procesar al agente federal.

“Eso es incorrecto”, opinó Landsman. “Un agente del ICE no tiene inherentemente inmunidad ante la ley. No puede sacar un arma indiscriminadamente y dispararle a una ciudadana estadounidense en la cabeza. Eso es completamente ilegal y no hay justificación para ello. Él estaba equivocado. Ella estaba retrocediendo. El video lo muestra. Así que esto es una profunda injusticia contra una ciudadana estadounidense”.

Landsman dijo que Renee Nicole Wood podría ser cualquiera en los Estados Unidos.

“Fue asesinada y eso es una grave injusticia contra los derechos básicos y fundamentales”, dijo y fue tajante al decir que quienes niegan la ejecución de la mujer de 37 años, “es una táctica de autoritarismo para infundir miedo en la gente y hacer que cuestionen los derechos que inherentemente tienen como estadounidenses”.

¿Qué está pasando en Estados Unidos?

“Una de las razones por las que estamos protestando es para recuperar los fundamentos de nuestra democracia, y para que haya una separación de poderes y se investigue lo sucedido”, comentó la rabina Suzy Stone. “Porque todos y cada uno de los principios democráticos están siendo pisoteados en Estados Unidos en este momento, y nosotros, como personas de fe, como personas con voz, debemos estar orgullosos de esta tradición y permitirnos manifestarnos pacíficamente, que es también lo que estaba sucediendo en Minneapolis”.