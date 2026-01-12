Cómo acelerar tu SSD en Windows 11 con una función escondida (gratis y en minutos)
Siguiendo esta guía paso a paso podrás acelerar el funcionamiento de tu computadora al mejorar la forma en la que trabaja tu SSD
Windows 11 tiene un ajuste medio escondido que puede darle un empujón real a tu SSD NVMe: activar el Native NVMe driver, un controlador “nativo” que Microsoft ya está dejando disponible en Windows 11 25H2, pero que no viene activado para todo el mundo. Lo mejor es que, si tu PC es compatible, puedes notar más fluidez en el uso diario (apps que abren más rápido, menos micro-trabas, mejor respuesta del sistema) sin comprar nada.
El “truco oculto”: Native NVMe driver
Si usas una SSD NVMe (de las rápidas, conectadas por PCIe), seguramente ya sabes que son muchísimo más veloces que las SSD SATA de toda la vida. El detalle es que Windows históricamente no ofrecía un controlador nativo que exprimiera a fondo ese rendimiento… hasta que Microsoft introdujo el Native NVMe driver (primero anunciado para Windows Server 2025) y resulta que también está disponible en Windows 11 (25H2), solo que “camuflado” como función experimental.
¿Y qué promete esta opción? Básicamente, que tu SSD pueda trabajar con mejor eficiencia, lo que se traduce en números bastante llamativos: hasta 500 MB/s extra en lectura secuencial, hasta 80% más IOPS, menor latencia y hasta 45% menos uso de CPU en ciertas cargas. Dicho en lenguaje humano: el sistema puede sentirse más ágil cuando estás abriendo programas, moviendo archivos pesados o haciendo multitarea fuerte, porque el almacenamiento responde más rápido y con menos “costo” para el procesador.
Cómo saber si tu PC es compatible (y por qué conviene revisar antes)
Antes de tocar nada, la clave es confirmar si Windows está listo para esto. En el Administrador de dispositivos, entra en “Unidades de disco”, ubica tu SSD, y revisa “Detalles del controlador”: si aparece StorNVMe.sys, en teoría estás en el grupo de equipos que pueden activar el ajuste.
Ahora, ojo: esta función no es magia universal. El propio reporte advierte que no todas las SSD reaccionan igual y algunos usuarios han visto comportamientos raros tras activarlo. Entre los problemas reportados están unidades que dejaron de aparecer, discos que se duplicaron en el administrador y, en juegos con DirectStorage, casos de más uso de CPU o lag. Por eso este “truco” se recomienda para gente que no le tiene miedo a probar y revertir si algo no cuadra, y no tanto para quien necesita cero sorpresas en su PC de trabajo.
Cómo activarlo en Windows 11 (sin gastar un dólar)
Aquí viene la parte “oculta”: el cambio se activa creando tres valores específicos en el Registro (o metiéndolos con PowerShell). Es literalmente el tipo de ajuste que Windows no te pone con un botón bonito, pero que puede marcar diferencia si tu SSD NVMe y tu versión de Windows lo soportan.
Método 1 (Registro):
- Presiona Windows + R, escribe regedit y acepta.
- Ve a: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\FeatureManagement\Overrides
- Crea tres valores REG_DWORD con valor hexadecimal 1 y estos nombres: 156965516, 1853569164, 735209102.
- Reinicia el PC.
Método 2 (PowerShell como admin):
- Abre PowerShell como administrador.
- Ejecuta estos comandos (uno por uno) y reinicia:
- reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\FeatureManagement\Overrides /v 156965516 /t REG_DWORD /d 1 /f
- reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\FeatureManagement\Overrides /v 1853569164 /t REG_DWORD /d 1 /f
- reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\FeatureManagement\Overrides /v 735209102 /t REG_DWORD /d 1 /f
¿Quieres desactivarlo si algo sale raro? Solo borra esos tres valores y reinicia (o revierte lo hecho en PowerShell) y vuelves al comportamiento anterior.
