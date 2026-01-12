La hispana Helena Moreno asume como la primera alcaldesa latina de Nueva Orleans

Con un mensaje centrado en la diversidad, la apertura y la unidad, la demócrata Helena Moreno asumió como la primera alcaldesa latina de Nueva Orleans y la primera en todo el estado de Luisiana, marcando un hito político en una de las ciudades más emblemáticas del sur de Estados Unidos.

Moreno, nacida en Veracruz, México, y criada en Texas, tomó posesión del cargo en una ceremonia que contó con la presencia de la exvicepresidenta Kamala Harris, quien fue la encargada de tomarle juramento. En su discurso inaugural, la nueva alcaldesa destacó el carácter multicultural de la ciudad y subrayó que su propia historia personal refleja el espíritu que define a Nueva Orleans.

La nueva alcaldesa, quien antes de incursionar en la política destacó como periodista de televisión, hizo un llamado a la unidad y a la resistencia cultural. “Celebramos que Nueva Orleans es una ciudad acogedora, una que tiene el corazón abierto, que honra sus raíces y abraza a otros. Mi propia historia es prueba de eso”, declaró ante autoridades locales, líderes comunitarios y residentes, multitud que celebró sus raíces biculturales.

Today, we celebrate a new chapter for our city as the newly inaugurated #NOLACityCouncil begins its term of service. Here’s to leadership, collaboration, and working together for a stronger future for all.



We are ALL IN New Orleans!⚜️ pic.twitter.com/eWdZAJDaVR — New Orleans City Council (@NOLACityCouncil) January 12, 2026

Hija de un padre mexicano y una madre estadounidense, Moreno recordó que nació en Xalapa, capital del estado de Veracruz, y que emigró con su familia a Estados Unidos cuando cursaba la primaria. “Tenemos más en común de lo que nos divide cuando se trata de garantizar que prospere una de las ciudades más grandiosas de Estados Unidos. En Nueva Orleans abrazamos nuestra diversidad”, afirmó.

Un liderazgo en tiempos de tensión migratoria

La llegada de Moreno al Ayuntamiento ocurre en un contexto político sensible. En diciembre, Nueva Orleans fue escenario del operativo migratorio “Catahoula Crunch”, lanzado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como parte del despliegue federal en ciudades gobernadas por demócratas durante la Administración del presidente Donald Trump.

Nueva Orleans es la ciudad más grande de Luisiana, un estado que alberga a cerca de 223,000 inmigrantes. De acuerdo con datos del American Immigration Council, casi uno de cada cinco proviene de Honduras y alrededor de una octava parte es de origen mexicano, lo que convierte el tema migratorio en uno de los principales desafíos para la nueva alcaldesa.

Moreno también hereda una ciudad golpeada por problemas históricos de seguridad, aunque con señales recientes de mejora. En 2025, las autoridades reportaron 121 homicidios, la cifra más baja en aproximadamente 50 años, lo que representó una disminución anual del 3%.

Además, su gestión inicia tras la polémica que rodeó a la exalcaldesa LaToya Cantrell, quien enfrenta una investigación federal por presuntos actos de corrupción relacionados con el uso indebido de recursos públicos.

It’s official: New Orleans mayor Helena Moreno is sworn in by Vice President Kamala Harris. pic.twitter.com/CYqIJolCVr — Democrats (@TheDemocrats) January 12, 2026

Durante la ceremonia, Kamala Harris elogió a Moreno y destacó su perfil. “El futuro de Estados Unidos se está construyendo en ciudades como esta y en líderes que honran el pasado, afrontan el presente e invierten en el futuro. Ese es el tipo de liderazgo que Helena Moreno trae a este momento”, afirmó.

Con su llegada al poder, Moreno se convierte en un símbolo de representación latina y en una figura clave para el futuro político y social de Nueva Orleans.

Sigue leyendo: