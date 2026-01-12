Los lectores nos pidieron analizar estos 5 polvos de proteína. Todos tenían niveles bajos de plomo.





Analizamos polvos de Clean Simple Eats, Equate, Premier Protein, Ritual y Truvani. Nuestros resultados demuestran que es posible elaborar productos que tengan menos contaminación.

Nuevas pruebas de proteína en polvo realizadas por Consumer Reports sugieren que es posible realizar una fabricación más segura.

By Paris Martineau

Tras una investigación de Consumer Reports que reveló que algunos polvos y batidos de proteína populares contenían niveles preocupantes de plomo, muchos lectores nos escribieron con una pregunta muy simple: ¿Qué significa esto para las marcas que uso y que CR no analizó? Para averiguarlo, CR realizó una nueva ronda de análisis de metales pesados ​​en cinco de los polvos de proteína de chocolate más solicitados por los lectores. Todos resultaron ser seguros para el consumo diario o casi diario, con niveles promedio de plomo y arsénico más bajos que los encontrados por CR en sus análisis de proteínas anteriores.

Los resultados sugieren que es posible una fabricación más segura, incluso para productos con sabor a chocolate, que algunos en la industria afirman que son más difíciles de mantener limpios. Los hallazgos también plantean preguntas sobre por qué tantas otras proteínas en polvo en el mercado presentan niveles más elevados de metales pesados. Los resultados de nuestras pruebas anteriores, publicados en otoño, demostraron que, en más de dos tercios de los productos analizados, una sola porción contenía más plomo del que los expertos en seguridad alimentaria de CR consideran seguro consumir en un día; en algunos casos, hasta más de diez veces.

“Los consumidores no deberían tener que adivinar si su proteína en polvo representa un riesgo de plomo”, dice Tunde Akinleye, investigador de seguridad alimentaria de CR que dirigió ambos proyectos de prueba. “Estos resultados demuestran que los fabricantes pueden mantener la contaminación baja, pero sabemos, por investigaciones previas, que los niveles de plomo en las proteínas en polvo no son uniformes en toda la industria”.

La falta de regulación puede ser un factor clave en este asunto. La supervisión de la industria de las proteínas en polvo recae principalmente en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), que tiene una autoridad limitada y, por lo general, no revisa, aprueba ni analiza los suplementos dietéticos, incluidas las proteínas en polvo, antes de su venta. No existen límites federales que especifiquen la cantidad de plomo u otros metales pesados ​​permitidos en las proteínas en polvo. Y si bien la FDA exige que los fabricantes mantengan sus productos libres de contaminantes nocivos, en gran medida deja en manos de las empresas la decisión de qué se considera nocivo y la realización de pruebas de cumplimiento en sus propios productos.

El amplio rango de niveles de contaminación identificados por las pruebas de CR es “muy consistente con la industria de los suplementos”, afirma el doctor Pieter Cohen, profesor asociado de medicina en la Facultad de Medicina de Harvard y médico de Cambridge Health Alliance, quien ha estudiado la seguridad de los suplementos durante más de una década. “Hay empresas que se esfuerzan por hacer lo correcto, a pesar de que la ley no lo exige, pero hay otras que están intentado recortar los gastos”.

La ausencia de una ley sólida que regule estos productos, sumada a la falta de aplicación de las leyes existentes, dificulta la búsqueda de suplementos seguros y de alta calidad por parte de los consumidores, dice Cohen. “A menos que la FDA dicte unas directrices muy claras y exija su cumplimiento, dudo que se estandaricen los niveles de plomo en las proteínas en polvo”.

Un portavoz de la FDA afirmó que la agencia “evalúa de forma rutinaria los alimentos, incluidos los suplementos dietéticos, para detectar la presencia de plomo y otros elementos tóxicos” y que toma medidas cuando detecta niveles peligrosos de contaminación. “Revisaremos los resultados de las pruebas de Consumer Reports, junto con otros datos recopilados, para orientar mejor nuestros esfuerzos de análisis y las medidas de cumplimiento”, declaró el portavoz. Desde la publicación de la investigación anterior de Consumer Reports, “la FDA ha realizado su propia revisión de la información para determinar los próximos pasos y ha iniciado inspecciones y muestreos específicos centrados en este problema”.

Cómo CR realizó las pruebas

Para esta ronda de pruebas de seguimiento, CR seleccionó cinco proteínas en polvo solicitadas por los lectores que, según nuestro análisis de mercado, también eran populares. Entre ellas, se incluyen dos productos básicos para el mercado masivo, Premier Protein y Equate, y tres favoritos de venta directa al consumidor, Truvani, Clean Simple Eats y Ritual. La gama incluía opciones de proteína de suero (o lácteos) y vegetales. Al igual que en nuestras pruebas anteriores, ambas proteínas en polvo veganas utilizaban proteína de guisante como ingrediente principal. Para controlar la mayor cantidad de variables posible, esta vez probamos únicamente proteínas en polvo (no batidos preparados) y únicamente productos con sabor a chocolate.

Todos los productos fueron adquiridos de forma independiente y anónima por CR en noviembre en tiendas Walmart y Target de Nueva York y Connecticut, así como en línea. Para garantizar que nuestros hallazgos no estuvieran sesgados por un lote atípico, CR analizó múltiples muestras de cada polvo de dos o tres lotes de producto distintos. Nuestros resultados finales se basan en un promedio de estas muestras.

Cada muestra se analizó para detectar los metales pesados ​​arsénico, cadmio, plomo y mercurio (los cuatro elementos preocupantes identificados en nuestra investigación de 2025) mediante una técnica analítica de alta sensibilidad que, según el químico de CR, el doctor Eric Boring, PhD, es superior a los métodos más comunes para identificar trazas de elementos y filtrar sustancias que podrían distorsionar los resultados analíticos.

En las cinco proteínas en polvo, los niveles de metales pesados ​​se mantuvieron generalmente constantes en todos los lotes de producto, afirma Akinleye. Las pruebas se realizaron en un laboratorio certificado según los estándares establecidos por la Organización Internacional de Normalización para la realización de este tipo de análisis de metales pesados, y los resultados fueron analizados y verificados por un equipo de científicos de CR. Para más detalles sobre nuestros métodos de prueba y resultados, consulta nuestra hoja de metodología (PDF).

Los resultados de las pruebas de CR

Cuatro de las cinco proteínas en polvo arrojaron resultados por debajo del nivel de plomo considerado preocupante por CR, que es de 0.5 microgramos por ración diaria. Los expertos en seguridad alimentaria de CR afirman que los niveles más bajos de plomo presentes en estos productos los convierten en una mejor opción para quienes consumen proteína en polvo a diario. Sin embargo, como CR ya informó, la mayoría de las personas no necesitan tomar estos suplementos para alcanzar sus objetivos de proteínas. (Mira la tabla que mostramos a continuación para conocer los límites de consumo específicos de cada producto).

La proteína en polvo de suero de leche de Clean Simple Eats contenía la menor cantidad de plomo, con 0.21 microgramos por porción, lo que representa el 42% del nivel de preocupación de CR para este metal pesado. Otra proteína en polvo de suero de leche de la marca Equate de Walmart se situó justo por encima, con el 55% del nivel de preocupación de CR, con 0.27 microgramos de plomo por porción. (El suero de leche es una fuente popular de proteína derivada de la leche de vaca). Una porción de la proteína en polvo de Premier Protein, similarmente láctea, contenía 0.38 microgramos de plomo, situándola en el 77% del límite diario de plomo de CR. Y la proteína en polvo vegetal de Truvani (elaborada con proteína de guisante) contenía 0.46 microgramos de plomo por porción, o el 93% del nivel de preocupación de CR.

Un producto vegetal, el Essential Protein Daily Shake de Ritual (un polvo también elaborado con proteína de guisante), contenía 0.53 microgramos de plomo por porción, lo que lo sitúa en el 107% del nivel de preocupación de CR. Aun así, la cantidad de plomo encontrada es lo suficientemente baja como para que los expertos de CR afirmen que se puede consumir hasta 6.5 ​​porciones por semana.

El nivel de preocupación de CR tiene incorporado, por diseño, un amplio margen de seguridad. Se basa en un estándar altamente protector conocido como el nivel de dosis máxima permitida (MADL) de la Proposición 65 de California, que es de 0.5 microgramos al día para el plomo. “Utilizamos este valor porque la ciencia es clara en que no existe un nivel seguro de exposición al plomo”, afirma la doctora Sana Mujahid, PhD, quien supervisa la investigación y las pruebas de seguridad alimentaria en CR.

Dado que el plomo permanece en el cuerpo, la exposición repetida, incluso a pequeñas cantidades, puede acumularse con el tiempo y contribuir a riesgos para la salud. Se han encontrado bajos niveles de plomo en muchos alimentos de la dieta estadounidense promedio, y también puede estar presente en el aire, el suelo y los contaminantes domésticos. “Queremos ayudar a las personas a comprender sus vías de exposición para que puedan tomar decisiones más informadas”, afirma Mujahid.

Para obtener más información sobre cómo se seleccionó el nivel de preocupación de CR por el plomo y cómo se compara con otros estándares, revisa nuestras preguntas frecuentes sobre análisis de proteína en polvo.

Antes de la publicación, CR contactó a los fabricantes de todos los productos que analizamos y les compartió nuestros resultados y metodología. Queríamos saber si utilizaban algún proceso de abastecimiento o fabricación único que pudiera explicar sus resultados comparativamente más limpios, y qué podría revelar esto sobre las prácticas de otros fabricantes.

Premier Protein declinó hacer comentarios. Representantes de Walmart, la empresa matriz de Equate, y de Clean Simple Eats no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios.

El cofundador y codirector ejecutivo de Truvani, Derek Halpern, declaró en una entrevista que lo que distingue a su empresa es la frecuencia con la que realiza análisis de metales pesados. “Mis fabricantes me han dicho constantemente que el volumen de análisis que solicitamos supera con creces al de cualquier otro fabricante con el que hayan trabajado”, afirmó. “Solo quiero un resultado de análisis para cada lote; no me parece tan descabellado”.

Truvani ha analizado su proteína en polvo con sabor a chocolate 162 veces en los últimos 12 meses, afirmó Halpern. Cada lote de productos Truvani se analiza para detectar metales pesados ​​y otros contaminantes, y los ingredientes que no cumplen con los estándares internos son rechazados. (Halpern se negó a compartir los umbrales específicos que utiliza Truvani, pero afirmó que su estándar de plomo es similar al límite de la Proposición 65 de California que CR utiliza en sus cálculos de nivel de preocupación).

Halpern afirmó sospechar que los enfoques menos rigurosos son más comunes en la industria porque son menos costosos y, técnicamente, cumplen con los requisitos de la FDA. Algunas empresas dependen de controles aleatorios o certificados de análisis de los proveedores de ingredientes en lugar de analizar cada lote terminado, explicó.

“Puede ser más costoso garantizar que cada lote de un producto tenga un contenido muy bajo de plomo”, afirma Cohen, de la Facultad de Medicina de Harvard. “Y sin un requisito que lo exija, es poco probable que la industria en su conjunto avance en esa dirección”.

Lindsay Dahl, directora de impacto de la marca de suplementos Ritual, afirma que la transparencia en las pruebas de metales pesados ​​es viable para toda la industria. Ritual analiza sus ingredientes y todos los productos terminados para detectar contaminación, y utiliza el límite de la Proposición 65 de California como criterio de referencia para la mayoría de los productos, añade.

Ritual se distingue por publicar información detallada sobre el origen de sus productos. “Compartimos abiertamente el lugar de fabricación final y los nombres de nuestros proveedores para que el público los vea”, asegura Dahl, quien añade que la empresa considera que “la trazabilidad de los ingredientes es la mejor manera de ayudar a reducir los contaminantes”. Señaló que el polvo analizado por CR se elaboró ​​con proteína de guisante de la marca Puris procedente de Norteamérica y cacao en polvo procedente de varios países a través de Cocoa Horizons, un programa que promueve la agricultura sostenible y trazable.

“Nos llevó tres años buscar y probar diferentes proveedores de cacao para finalmente lanzar una versión de Essential Protein con sabor a chocolate”, afirma Dahl, quien atribuyó el retraso a los estándares de Ritual en materia de metales pesados ​​y derechos humanos. “Si bien dedicamos mucho tiempo a encontrar proveedores de la más alta calidad, también sabemos que es difícil tener fórmulas completamente libres de contaminantes, y ahí es donde entran en juego nuestras pruebas de producto”.

En una carta al Congreso el año pasado, la directora ejecutiva de Ritual, Katerina Schneider, explicó que, dado que la proteína vegetal en polvo es un “producto de alto riesgo”, la compañía publica en su sitio web los resultados de las pruebas de metales pesados ​​de un lote recientemente lanzado de cada sabor de su Essential Protein. En la carta, Schneider también tomó la inusual decisión de abogar por una mayor regulación de la industria, instando al Congreso “que autorice a la FDA a fijar límites saludables para los metales pesados en suplementos y proteínas en polvo”.

Esta es una postura que también comparten los defensores del consumidor de CR, y muchos otros. Una petición de CR que exige a la FDA que establezca estándares estrictos para los metales pesados ​​en los suplementos proteicos ha reunido más de 43,000 firmas desde octubre.

“La FDA aún carece de límites de plomo aplicables para las proteínas en polvo y los suplementos dietéticos”, afirma Brian Ronholm, director de política alimentaria de CR. “Contar con estos estándares impulsaría a la industria a fabricar sistemáticamente productos con niveles más bajos de plomo, algo que los resultados de nuestras pruebas demuestran que es posible para las empresas”.

