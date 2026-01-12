Oficial resulta herido en ataque tipo emboscada en Carolina del Sur; un sospechoso murió abatido

Un oficial del Departamento de Policía de Greenville, en Carolina del Sur, fue herido de bala mientras permanecía sentado en su patrulla durante la madrugada del domingo, informó la ciudad de Greenville en un comunicado oficial. El agente recibió varios impactos de bala y fue trasladado a un hospital, donde fue atendido y posteriormente dado de alta.

El sheriff del condado de Greenville, Hobart Lewis, calificó el hecho como un “ataque estilo emboscada”, según explicó en un video difundido a través de Facebook.

Persecución y tiroteo posterior

De acuerdo con Lewis, tras el ataque las autoridades identificaron a un sospechoso y persiguieron su vehículo, lo que desencadenó un intercambio de disparos con agentes del sheriff.

Durante el enfrentamiento, el sospechoso recibió al menos una herida de bala mortal, informó la Oficina Forense del Condado de Greenville en un comunicado.

Identificación del sospechoso abatido

El individuo fallecido fue identificado como David William Lane, de 42 años, residente de Greenville.

Las autoridades no han informado sobre un posible vínculo previo entre el sospechoso y el oficial herido.

Hasta el momento se desconoce el posible motivo del ataque y la identidad del agente herido. La ciudad informó que solicitó a la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur asumir la investigación del caso.

“El Departamento de Policía de Greenville está cooperando plenamente”, señaló el comunicado oficial.

Greenville, con una población cercana a 70,000 habitantes, se encuentra a unos 145 kilómetros al noroeste de Columbia, la capital del estado.

