Rubio y De la Fuente hablan de mayor cooperación contra el narcotráfico, pero México defiende su soberanía

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habló este domingo con su homólogo mexicano, Juan Ramón de la Fuente, para “discutir la necesidad de una cooperación más sólida para desmantelar las redes narcoterroristas violentas” que operan en México.

Según el viceportavoz de Estado, Tommy Pigott, la conversación trató sobre una mayor cooperación en la lucha contra el narcotráfico y para “detener el tráfico de fentanilo y armas”.

“El secretario Rubio reafirmó el compromiso de Estados Unidos para detener el narcoterrorismo y subrayó la necesidad de resultados tangibles para proteger nuestro país y el hemisferio”, indicó Pigott.

En una nota similar en X, el Departamento de Estado dijo que Rubio reiteró la necesidad de “acciones concretas” en la lucha contra el “narcoterrorismo” en México.

El presidente estadounidense, Donald Trump, no ha descartado acciones militares dentro de territorio mexicano si el Gobierno mexicano no hace más por ir tras los carteles de las droga y ha asegurado que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, tiene miedo de los carteles.

El Gobierno de Trump ha designado como terroristas a los principales cárteles de la droga mexicano, entre ellos el Cártel de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Noreste, del Golfo o la Nueva Familia Michoacana.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) informó que el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo este domingo una llamada con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, para dar seguimiento al Programa de Cooperación Fronteriza entre ambos países, así como instar “al respeto irrestricto a la soberanía”.

En una publicación en su cuenta de X, la SRE detalló que la conversación sobre este programa se dio “bajo los principios de respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación”.

Además precisó que la llamada se hizo atendiendo las instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de que en su conferencia del viernes, la mandataria solicitó a De la Fuente que se reuniera con Rubio o incluso el mismo presidente de EE.UU, Donald Trump.

Sheinbaum y Trump hablarán esta mañana

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, conversará este lunes con el presidente estadounidense, Donald Trump, en medio de la tensión por las amenazas de ataques terrestres de EE.UU. contra los carteles narcotraficantes en México, según adelantó este domingo el diario mexicano Reforma.

La mandataria anunció a última hora del domingo que retrasaba el inicio de su conferencia de prensa diaria de las 7:30 hora local a las 9:00, de acuerdo a su agenda oficial, lo que apunta a que la conversación tendrá lugar a primera hora de la mañana del lunes.

La llamada entre los líderes se producirá después de la sostenida este domingo por el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente.