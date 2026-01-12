Samsung se roba el show del CES 2026 con una TV de 130 pulgadas con Micro RGB

Samsung se guardó un as bajo la manga para el CES 2026 de Las Vegas: una tv de 130 pulgadas que, más que una TV, parece una pared de cine lista para instalarse en casa (si tu casa lo permite). El modelo ha acaparado miradas porque estrena la tecnología Micro RGB, una apuesta que Samsung mostró durante su evento “The First Look” en el Wynn de Las Vegas.

Una TV de 130 pulgadas que no pasa desapercibida

Lo primero: sí, son 130 pulgadas y Samsung la presentó como una nueva pantalla Micro RGB que ya está dando que hablar en el Consumer Electronic Show de este año. Por ahora es un “primer vistazo”: la marca no la ha puesto a la venta todavía, así que no hay fecha de lanzamiento ni precio confirmado (y, siendo realistas, esto no va a ser precisamente “barato”).

A nivel de diseño, Samsung también jugó fuerte: la TV llega con un gran soporte metálico que rodea el panel y lo mantiene elevado, con la ventaja de que se puede inclinar. Es el tipo de detalle que deja claro que esta pantalla no está pensada para colgarla en cualquier pared sin más, sino para convertir el salón en un espectáculo.

Micro RGB: la nueva obsesión de Samsung en imagen

El gran gancho de este televisor es que integra la nueva tecnología Micro RGB, que Samsung está empujando como una de sus novedades más potentes para 2026. Aunque todavía no se han compartido especificaciones técnicas completas, la compañía sí dejó caer un paquete de funciones avanzadas apoyadas en IA, con nombres bastante directos: Micro RGB AI Engine Pro, Micro RGB Color Booster Pro y Micro RGB HDR Pro.

A esto se suma que el modelo incluye Glare Free (para controlar reflejos), compatibilidad con HDR10+ y también tecnología de audio 3D, reforzando la idea de que no solo quiere impresionar por tamaño, sino por experiencia “premium” de principio a fin. En pocas palabras: Samsung está vendiendo la idea de que esta tele no es un capricho gigante, sino una demostración de músculo tecnológico.

IA y la nueva línea de TVs Samsung 2026

Esta TV de 130 pulgadas no llegó sola: Samsung aprovechó el CES 2026 para enseñar su nueva línea de Smart TVs 2026, incluyendo modelos con paneles OLED como parte de su apuesta fuerte para este año. En esa misma estrategia entra el nuevo procesador NQ4 AI, que busca mejorar funciones como 4K Upscaling y Auto HDR Remastering (para convertir contenido SDR en HDR).

También se presentaron extras pensados para el día a día, como el Modo Fútbol con IA, que detecta cuando estás viendo un partido y ajusta automáticamente imagen y sonido. Y, para quien quiere “lo mejor” en OLED, Samsung destacó el OLED S95H con marco muy fino y tamaños de 55, 65, 77 y 83 pulgadas, además de panel QD-OLED y compatibilidad con HDR10+ Advanced en la gama 2026.

