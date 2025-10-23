La IA de Perplexity llegará a los televisores Samsung: ¿Cuáles serán las mejoras que podrás disfrutar?

Samsung acaba de dar un paso más en su apuesta por la inteligencia artificial: la IA de Perplexity llega oficialmente a los televisores Samsung. La noticia marca un antes y un después en la forma en que interactuamos con la televisión, ya que transforma al televisor en un asistente inteligente capaz de responder preguntas, dar recomendaciones y hasta planificar viajes, todo desde el sofá.

Una alianza que redefine la televisión inteligente

La aplicación Perplexity TV será parte integral del ecosistema de Samsung y estará disponible en todos los televisores lanzados en 2025, mientras que los modelos de 2023 y 2024 recibirán la función mediante una actualización de software antes de que termine el año. Esto significa que millones de usuarios podrán acceder a esta herramienta sin necesidad de comprar un nuevo dispositivo, siempre y cuando mantengan su sistema operativo actualizado.

La app estará disponible desde el menú principal o mediante el botón de IA del control remoto, lo que permitirá invocarla con un simple gesto o comando de voz. Además, Samsung confirmó que Perplexity se integrará al sistema Vision AI Companion, la plataforma que debutó en la feria IFA 2025 y que incorpora funciones como traducción en vivo, reconocimiento visual y control por voz avanzado.

Qué puede hacer Perplexity TV

El gran atractivo de Perplexity TV es que no se limita a responder preguntas: analiza el contexto, sugiere temas relacionados y ofrece información visual optimizada para la pantalla del televisor. Es decir, podrás pedirle “recomiéndame películas para Halloween” o “qué series nuevas están debutando esta semana” y recibirás una respuesta visual, con fichas detalladas y fuentes confiables.

Pero eso no es todo. El sistema permite escribir o hablar directamente al televisor, e incluso conectar un teclado USB si prefieres no usar comandos de voz. También podrás usar Perplexity sin necesidad de activar el micrófono, lo que suma puntos en materia de privacidad. La IA puede ayudarte a buscar películas por director, crear listas personalizadas, consultar datos históricos o de actualidad y planificar viajes sin salir de la pantalla grande. En palabras simples, es como tener un ChatGPT optimizado para el salón de tu casa.

Los resultados se muestran en tarjetas visuales fáciles de leer desde lejos, con la posibilidad de continuar la conversación mediante nuevas preguntas sugeridas. Samsung promete una experiencia fluida, rápida y más útil que la simple búsqueda por voz tradicional, ya que la IA de Perplexity realiza búsquedas en tiempo real y ofrece fuentes verificadas.

Los televisores compatibles y sus beneficios

Si tienes un televisor Samsung 2025, ya puedes probar Perplexity TV desde la pestaña de aplicaciones. Los modelos más recientes de las líneas Neo QLED, OLED, QLED y The Frame 2025 incluirán la app preinstalada. Para los dueños de televisores 2024 o 2023, la actualización llegará a finales de año y activará automáticamente la compatibilidad, siempre que el dispositivo tenga la versión más nueva de Tizen OS.

Además, como promoción de lanzamiento, Samsung incluye una suscripción gratuita de 12 meses a Perplexity Pro, la versión premium del servicio con respuestas más completas y acceso prioritario durante picos de demanda.

Con esta integración, Samsung también se despide de su asistente Bixby en televisores, que será sustituido por Perplexity debido a su capacidad superior para comprender lenguaje natural y ofrecer respuestas más útiles y naturales. En la práctica, esto acelera la transición hacia televisores más inteligentes, pero también más humanos en sus interacciones.

La llegada de Perplexity TV también refuerza la guerra tecnológica entre los grandes de la IA en el hogar. Mientras Google implementa Gemini en sus Google TV y marcas como Sony, TCL y Xiaomi suman sus propios sistemas, la jugada de Samsung con Perplexity consolida su posición en la delantera de los asistentes de voz realmente conversacionales.

Un nuevo tipo de experiencia frente a la pantalla

En esencia, lo que Samsung y Perplexity están haciendo es romper la barrera entre entretenimiento y utilidad. Ya no se trata solo de ver contenido, sino de interactuar con la información en tiempo real usando el televisor como centro de comando. Puedes pedir que te busque la biografía de un actor mientras ves su película, o que te dé ideas de recetas según los ingredientes que tengas en casa.

Todo esto sin necesidad de un smartphone o computadora. La apuesta de Samsung es clara: convertir el televisor en el cerebro del hogar conectado, capaz de coordinar búsquedas, tareas y consultas en segundos. Y con la rapidez y precisión que caracteriza a Perplexity AI, la compañía promete llevar la experiencia televisiva al siguiente nivel.

La alianza entre Samsung y Perplexity marca un nuevo capítulo en la inteligencia artificial doméstica. Los televisores dejan de ser pantallas pasivas y se convierten en compañeros interactivos, listos para conversar, ayudar y sorprender. Lo que antes veíamos como ciencia ficción ya forma parte del salón de casa… y apenas es el comienzo.

Sigue leyendo:

• Tu próximo TV Samsung podría venir equipado con Copilot la IA de Microsoft

• CES 2025: Samsung lo apuesta todo por nueva tecnología antireflejos

• Conoce Gemini Live, el asistente de Inteligencia Artificial de Google