Stellantis dice adiós a los híbridos enchufables en EE.UU.

Ya ha pasado un tiempo desde que los híbridos enchufables fueron presentados como el puente perfecto entre el motor a combustión y el vehículo eléctrico puro. Sin embargo, ese puente comienza a derrumbarse en el mayor mercado automotor de Stellantis.

El grupo automotriz confirmó que, desde 2026, dejará de producir este tipo de modelos para Estados Unidos, marcando un giro relevante dentro de su estrategia de electrificación.

La decisión no es menor. Marcas como Jeep, Ram, Chrysler y Dodge construyeron parte de su transición energética sobre los llamados PHEV, una categoría que combinaba baterías recargables con motores a gasolina tradicionales. Hoy, esa fórmula ya no convence al fabricante ni, según sus propios estudios, a una porción importante de los consumidores estadounidenses.

Más allá del impacto industrial, el anuncio revela una lectura clara del momento actual: la adopción masiva de los eléctricos avanza más lento de lo esperado en Estados Unidos, mientras que los híbridos enchufables no logran consolidarse como alternativa estable. En ese contexto, Stellantis prefiere redirigir sus inversiones hacia tecnologías que prometen mayor aceptación y uso real en el día a día.

Los modelos que quedan fuera del plan

El recorte alcanza directamente a algunos de los vehículos electrificados más conocidos del grupo. A partir del año modelo 2026, quedarán fuera de producción el Jeep Wrangler 4xe, el Jeep Grand Cherokee 4xe y la Chrysler Pacifica Hybrid, entre otros.

Estos modelos no eran precisamente marginales. Por el contrario, durante varios años encabezaron las listas de ventas dentro del segmento de híbridos enchufables en Estados Unidos, en especial el Wrangler 4xe, que se convirtió en un símbolo de la electrificación dentro del mundo todoterreno.

Stellantis explicó que las unidades ya fabricadas seguirán comercializándose hasta agotar inventarios, pero no habrá nuevas líneas de producción para este tipo de tren motriz. En la práctica, esto significa que los PHEV del grupo entran en una fase de despedida silenciosa, sin reemplazo directo bajo el mismo concepto técnico.

El movimiento resulta aún más llamativo si se considera que Jeep presentó recientemente una actualización del Grand Cherokee, incluyendo su versión 4xe. Esto sugiere que la cancelación del programa se tomó en una etapa avanzada del desarrollo de producto, probablemente tras evaluar cifras de ventas, costos de producción y proyecciones regulatorias.

Por qué los híbridos enchufables perdieron atractivo

Según la compañía, el principal factor detrás del cambio es la demanda del consumidor. Stellantis sostiene que el comprador estadounidense promedio ya no ve en los PHEV una solución ideal: son más caros de fabricar, incorporan una mecánica compleja y, en muchos casos, no se utilizan como vehículos eléctricos reales.

Diversos estudios del sector muestran que una gran parte de los usuarios de híbridos enchufables casi nunca conecta el vehículo a un cargador. Como resultado, terminan funcionando como autos a gasolina pesados, con baterías que no se aprovechan plenamente y consumos poco competitivos frente a híbridos convencionales modernos.

A esto se suma la reducción o eliminación de incentivos fiscales en varios estados, así como la incertidumbre regulatoria en torno a futuras normas de emisiones. Para Stellantis, invertir en una tecnología que no despega comercialmente representa un riesgo que ya no está dispuesta a asumir.

En lugar de insistir en el formato tradicional, el grupo considera que el siguiente paso lógico es un sistema más simple para el usuario y más coherente con los hábitos reales de conducción.

La apuesta por la autonomía extendida

El corazón de la nueva estrategia es el sistema de autonomía extendida, también conocido como range extender. A diferencia de un híbrido enchufable convencional, en este esquema el vehículo siempre se mueve gracias a motores eléctricos.

El motor a gasolina no impulsa directamente las ruedas. Su función se limita a actuar como generador, produciendo electricidad cuando la batería se agota o cuando es necesario mantener su nivel de carga. De esta manera, el conductor obtiene una experiencia similar a la de un vehículo eléctrico, pero sin depender exclusivamente de enchufes o estaciones de carga.

Este enfoque ya ha sido utilizado por otras marcas. Nissan lo aplica en su tecnología e-Power, y BMW lo experimentó en el pasado con algunos modelos i equipados con generador auxiliar. Stellantis considera que esta arquitectura reduce la ansiedad por la autonomía, simplifica el uso cotidiano y mejora la eficiencia real frente a los PHEV tradicionales.

Ram fue la primera marca del grupo en desarrollar esta solución para sus pick-ups, y ahora se convertirá en la base tecnológica que también utilizarán Jeep, Chrysler y Dodge en sus próximos lanzamientos electrificados.

¿Qué modelos llegarán con la nueva estrategia?

El cambio no implica abandonar los híbridos o los eléctricos, sino redefinir su formato. Entre los productos ya confirmados se encuentran:

Jeep Cherokee 2026, que se ofrecerá exclusivamente como híbrido.

Jeep Grand Wagoneer 2027, con sistema híbrido enchufable de autonomía extendida.

Ram 1500, que mantendrá su sistema híbrido ligero de 48 V y sumará una futura versión con range extender.

Ram 1500 REV, la pick-up eléctrica que integrará esta nueva tecnología como opción para ampliar su alcance operativo.

Con este portafolio, Stellantis busca cubrir tanto a quienes desean reducir consumo de combustible como a quienes buscan conducción eléctrica sin comprometer la versatilidad en viajes largos o trabajos exigentes.

