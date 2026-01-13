window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Donald Trump anuncia corte fondos a las ciudades santuario a final de mes

Donald Trump incrementa la presión a los estados considerados santuarios de inmigrantes y advierte que los dejará sin fondos a final de mes

Donald Trump, presidente estadounidense

Crédito: Luis M. Álvarez | AP

Avatar de Evaristo Lara

Por  Evaristo Lara

El presidente Donald Trump anticipó que al final de mes les cortará fondos a las ciudades santuario por no apoyar su estrategia de deportar a extranjeros carentes de estatus legal.

“Ningún país puede permitirse el lujo de acoger a millones de personas, pagar su educación, su atención sanitaria, sus hospitales”, afirmó.

Información en desarrollo…

