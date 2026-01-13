Donald Trump anuncia corte fondos a las ciudades santuario a final de mes
Donald Trump incrementa la presión a los estados considerados santuarios de inmigrantes y advierte que los dejará sin fondos a final de mes
El presidente Donald Trump anticipó que al final de mes les cortará fondos a las ciudades santuario por no apoyar su estrategia de deportar a extranjeros carentes de estatus legal.
“Ningún país puede permitirse el lujo de acoger a millones de personas, pagar su educación, su atención sanitaria, sus hospitales”, afirmó.
Información en desarrollo…
