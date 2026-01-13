El FBI investiga a exfuncionario del Congreso por robar 240 teléfonos móviles propiedad del gobierno

Un exfuncionario del Congreso es investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) luego de presuntamente haberse robado 240 teléfonos móviles propiedad del gobierno.

Jeanine Pirro, fiscal federal del Distrito de Columbia, dio a conocer que el viernes pasado, fue arrestado Christopher Southerland, exadministrador de sistemas del Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes desde abril de 2020 hasta julio de 2023.

El sujeto de 43 años está señalado como responsable de haber encargado el envío de 240 nuevos teléfonos móviles gubernamentales a su domicilio en Glen Burnie, Maryland.

En su totalidad, los dispositivos electrónicos están valuados en más de $150,000 dólares, pero lo más abusivo del caso es que, entre enero y mayo de 2023, Southerland se atrevió a vender más de 200 de esos teléfonos a través de una casa de empeño cercana a su domicilio, la cual utilizó como pantalla.

Una investigación a cargo del FBI y la Policía del Capitolio reveló que el exfuncionario del Congreso incluso echó mano de un empleado de la casa de empeños quien se encargó de irlos vendiendo por bloques en línea, pues el objetivo consistía en eludir el software de gestión de dispositivos móviles de la Cámara de Representantes, el cual permite monitorearlos de forma remota.

Sin embargo, el garlito se le vino abajo cuando una persona, la cual no está involucrada en la investigación en curso, compró uno de los teléfonos a través de la plataforma de comercio electrónico eBay.

El FBI analiza a detalle el modus operandi de Christopher Southerland, exadministrador de sistemas del Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes. (Crédito: Carolyn Kaster / AP)

Al parecer, cuando encendió el teléfono móvil, quien lo adquirió detectó que en su pantalla aparecía el número del Centro de Servicio de Tecnología de la Cámara y sin dudarlo marcó para describir dicha situación.

El Departamento de Justicia describe que, a partir de la llamada, se descubrió la desaparición de varios teléfonos que Christopher Southerland había comprado, lo cuales nunca entregó.

Mediante una denuncia, al sujeto se le acusa de presuntamente haber malversado, robado y utilizado deliberadamente teléfonos propiedad del gobierno para obtener un lucrativo beneficio particular.

Por el momento, el destino del hombre detenido depende de los resultados de un trabajo de investigación a cargo de Jake Green, fiscal federal adjunto para el Distrito de Columbia.