Madre de Alabama acusada tras muerte de niño de dos años por disparo accidental en el hogar

Una madre de Alabama fue acusada penalmente después de que un niño de dos años muriera tras recibir un disparo en la cabeza dentro de su casa, luego de que uno de sus hermanos encontrara un arma cargada, informaron las autoridades.

La acusada fue identificada como Evelyn Etress, de 40 años, quien enfrenta cargos de homicidio, abuso infantil agravado y delitos relacionados con drogas, tras la muerte de su hijo Noah.

El sheriff del condado de Blount, Mark Moon, indicó que los agentes respondieron a una llamada por disparos alrededor de las 10:00 de la mañana del miércoles. Al llegar, encontraron al niño de dos años con una herida de bala en la cabeza, aún con vida.

Pese a los esfuerzos de los paramédicos, el menor fue trasladado a un hospital, donde posteriormente fue declarado muerto.

Seis niños estaban en la casa

De acuerdo con las autoridades, Etress era la única adulta presente en la vivienda al momento del incidente, donde se encontraban seis niños: el menor fallecido, dos niñas de 4 años, una niña de 8 años, una de 9 y un adolescente de 13 años.

Según la reconstrucción de los hechos, tres niños jugaban en el dormitorio principal cuando Etress escuchó un fuerte ruido. Al ingresar a la habitación, encontró a su hijo herido y una pistola calibre .380 dentro de un armario.

La bala atravesó paredes y el techo

Durante una conferencia de prensa, la fiscal del condado de Blount, Pamela Casey, explicó que los investigadores determinaron que el disparo fue realizado por otra persona, no por el propio niño de dos años.

“El proyectil atravesó el cráneo del menor, pasó por la pared, impactó el techo y finalmente cayó sobre un sofá”, detalló Casey.

Aunque ningún otro niño resultó herido, las autoridades hallaron al menos cuatro armas de fuego almacenadas en lugares de fácil acceso para los menores.

Advertencia sobre armas sin resguardo

La fiscal Casey aprovechó el caso para lanzar una advertencia pública sobre el peligro de armas sin asegurar en hogares con niños.

“Un arma de fuego no es un juguete y no es un momento de enseñanza para un niño pequeño. En este caso, ese momento llegó demasiado tarde”, afirmó.

Explicó que los menores no pueden distinguir entre un arma real y un juguete, lo que puede derivar en tragedias en cuestión de segundos.

“Cuando se deja un arma afuera, un niño no ve peligro, ve algo familiar”, señaló, al comparar las armas reales con juguetes como pistolas de agua o Nerf.

Situación legal

El padre de los niños, según informó WBRC, era un delincuente convicto que había recibido un indulto aproximadamente un año antes, lo que le permitía poseer armas de manera legal.

Etress permanece detenida en la cárcel con una fianza fijada en $90,000 dólares.

“Padres, tómense un momento y evalúen qué tienen y dónde lo guardan”, exhortó la fiscal.

“Es posible ejercer derechos legales y, al mismo tiempo, proteger la vida de los niños”.

