Muere joven ciego de Utah, único sobreviviente de un asesinato familiar, una semana después de iniciar la universidad

Un adolescente ciego de Utah, único sobreviviente de una tragedia familiar ocurrida en diciembre de 2024, murió de forma inesperada apenas una semana después de comenzar la universidad, según informaron sus familiares.

Sha Reh, de 19 años, tenía 17 cuando su padre asesinó a su madre y a sus tres hermanos antes de suicidarse. El joven recibió un disparo en la cabeza, sobrevivió de manera milagrosa, pero perdió la visión de ambos ojos y sufrió graves lesiones cerebrales.

Pese a las secuelas físicas y emocionales, Reh logró recuperarse, aprender Braille y retomar su proyecto de vida.

Inició la universidad con una beca completa

Reh comenzó su primer año en la Universidad de Utah la semana pasada, donde planeaba estudiar Derecho tras obtener una beca completa que cubría todos sus gastos académicos, según KSL-TV.

Sin embargo, el domingo su familia anunció su fallecimiento por “causas naturales”, ocurrido en la vivienda de su tía y su tío, con quienes residía.

“Si bien estamos devastados por la noticia de su muerte, el conocimiento de la alegría de su reencuentro con su familia supera nuestro dolor”, expresó su familia extendida en un comunicado difundido a través de GoFundMe.

El único sobreviviente del ataque

Reh fue el único sobreviviente del ataque armado que acabó con la vida de su madre, Bu Meh, de 38 años; su hermano Boe Reh, de 11; y sus hermanas Kristina Ree, de 8, y Nyay Meh, de apenas 2 años.

Su padre, Dae Reh, de 42 años, fue hallado muerto sobre una pistola, según la policía.

El joven fue herido de bala en el rostro, lo que le provocó ceguera total y un severo traumatismo cerebral. Tras ser dado de alta, fue cuidado por familiares cercanos.

Un ejemplo de resiliencia y fe

De acuerdo con una recaudación de fondos iniciada por una amiga de la familia, Reh estaba “decidido a perseguir sus sueños a pesar de los obstáculos”. Había manifestado su deseo de convertirse en abogado para ser una inspiración, especialmente para sus hermanos.

“Creo que mi principal objetivo es ser feliz y hacer felices a los demás”, dijo en una entrevista previa con KSL-TV.

Reh se apoyó profundamente en su fe religiosa para superar la tragedia. Se había bautizado en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y aseguraba que su religión lo ayudaba a mantener una actitud positiva.

“La religión es una de las razones principales por las que siempre soy tan positivo”, declaró. “Me hace pensar que podré volver a ver a mi familia en el más allá”.

Origen marcado por la violencia y el exilio

La familia de Reh llegó a Estados Unidos hace más de una década tras huir de Myanmar, donde, según un GoFundMe previo, su madre escapó de una situación de violencia y limpieza étnica.

“El esposo les robó a ella y a sus hijos sus propias vidas”, señalaba esa recaudación, en referencia al crimen ocurrido en Utah.

Hasta el martes, el fondo para cubrir los gastos funerarios y conmemorativos había recaudado cerca de $13,500 dólares, de una meta de $20,000.

Sigue leyendo:

–Estudiante universitario muere tras caer de un balcón en Utah Tech

–Dos policías mueren y un tercero resulta herido en tiroteo en Utah

–Un hombre de Utah muere tras caer mientras descendía una montaña en el Parque Nacional Glacier