Pronóstico del tiempo en San Antonio para este martes 13 de enero

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el clima este martes 13 de enero. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio habrá nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 66 grados Fahrenheit (19ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 45 grados Fahrenheit (7ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del suroeste, que alcanzará los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 43%.

La presión atmosférica media será de 1025.3 hPa, una medición que irá en descenso. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 07:30 h y el atardecer será a las 17:56 h, lo que significa un total de 10 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 7%. La temporada de lluvias en San Antonio inicia de mayo a octubre, con la mayor precipitación que ocurre en septiembre.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que tendremos pocas nubes. Las temperaturas se moverán entre los 41 y los 73 grados Fahrenheit (5 y 23ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Sigue de cerca una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una ciudad conocida por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La ciudad cuenta con un clima subtropical húmedo, es decir, inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, la temperatura puede variar significativamente según la estación.

En verano, los termómetros pueden ascender hasta los 100° F, por lo que es importante beber abundantes líquidos y quedarse a cubierto durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves y agradables, con una media de unos 50° F.

No te pierdas las novedades del clima en San Antonio en https://laopinion.com/tema/clima-en-san-antonio/.