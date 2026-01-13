Rug pull: qué es y por qué el caso de Eric Adams ha encendido las alarmas

Un “rug pull” es uno de los métodos de estafa más comunes del ecosistema cripto: un token se lanza con mucho ruido, entra dinero a toda velocidad y, cuando el precio está arriba, alguien jala la alfombra retirando liquidez o vendiendo desde billeteras privilegiadas, dejando a la mayoría con un activo que se desploma en cuestión de minutos.

No es “mala suerte del mercado”: es un patrón que mezcla hype, opacidad y una salida calculada con los fondos.

Eso es justo lo que hoy salpica al exalcalde de Nueva York, Eric Adams, por el caso del “NYC Token”: un lanzamiento que llegó a generar mucha expectativa y luego se estrelló, mientras análisis on-chain apuntaron a retiros millonarios de liquidez vinculados a billeteras asociadas al despliegue del proyecto. En redes, esa combinación encendió las acusaciones de que el token terminó operando como un posible rug pull disfrazado de “movimiento” cripto.

¿Qué es un rug pull y por qué pasa tanto?

En el argot cripto, un “rug pull” (literalmente, “jalar la alfombra”) describe una estafa donde los creadores de un token dejan sin soporte al proyecto y se llevan el dinero de los inversores, normalmente a través de movimientos que vacían la liquidez del mercado. En términos prácticos: si un token depende de un pool de liquidez (por ejemplo, en un DEX) y ese pool se queda seco, vender se vuelve carísimo o directamente imposible, y el precio se puede ir al piso en minutos.

Hay varias “versiones” del rug pull, pero las más comunes suelen incluir:

Retiro de liquidez : el equipo quita los fondos del pool y el token se queda sin mercado “real”.



: el equipo quita los fondos del pool y el token se queda sin mercado “real”. Venta masiva desde wallets privilegiadas (insiders) tras inflar el precio con marketing y una narrativa atractiva.



(insiders) tras inflar el precio con marketing y una narrativa atractiva. Tokenomics opacas: alta concentración en pocas billeteras o reglas que permiten al creador manipular trading y liquidez.

Un aspecto a tomar en cuenta es que no todo crash es rug pull automáticamente; en memecoins y tokens ultra nuevos también hay volatilidad salvaje “orgánica”. Pero cuando aparecen señales como retiros grandes cerca del pico y reinyecciones parciales después del desplome, las alarmas se encienden.

El caso de Eric Adams y el “NYC Token”

El “NYC Token” llegó a un pico de capitalización de mercado cercano a $580 millones de dólares y luego cayó a alrededor de 130 millones. Esa subida y bajada rápida es el tipo de gráfica que en crypto-twitter se describe como “pump and dump” o “se fue a cero” (aunque no llegue literalmente a cero).

La parte más delicada viene de los datos on-chain: Bubblemaps (plataforma de análisis) señaló transacciones “sospechosas” donde una wallet asociada al creador del token habría retirado aproximadamente $2.5 millones de dólares en liquidez cerca del pico. Después, se reportó que se reinyectaron cerca de $1.5 millones cuando el token ya había caído alrededor de 60%, pero aun así quedaría una diferencia sin devolver reportada en torno a $900,000 dólares.

En paralelo, se reporta que en X hubo usuarios acusando a Adams de haber orquestado un rug pull, justamente por ese patrón típico: promoción + pico + retiro de liquidez + desplome. Además, el sitio del token indicaría que el equipo recibiría 10% de las ganancias, mientras que Adams no habría revelado quiénes eran los miembros del equipo detrás del proyecto.

