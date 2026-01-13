Trump califica de “irrelevante” el tratado comercial con México y Canadá, ¿qué sigue en 2026?

El presidente Donald Trump calificó como “irrelevante” el tratado comercial con México y Canadá, conocido como T-MEC o USMCA, al señalar que no hay productos de esos países que interesen a Estados Unidos.

“No tiene ninguna ventaja real, me resulta irrelevante”, dijo Trump. “A Canadá le encantaría. Canadá lo quiere. Lo necesita”.

El mandatario republicano –quien anteriormente ha criticado el T-MEC– hizo estas declaraciones mientras visitaba una fábrica de Ford Motor Co. en Dearborn, Michigan.

“Ni siquiera pienso en el T-MEC”, afirmó. “Quiero que a Canadá y México les vaya bien, pero el problema es que no necesitamos sus productos. No necesitamos coches fabricados en Canadá. No necesitamos coches fabricados en México. Queremos fabricarlos aquí. Y eso es lo que está pasando”.

La posición del presidente Trump destaca este año, cuando los tres países harán una revisión del tratado y aunque no se tiene agendada una renegociación, la perspectiva del mandatario podría complicar el proceso para México y Canadá.

“Vence muy pronto, y podríamos tenerlo o no. Me da igual”, dijo Trump. “Creo que lo quieren. Realmente no me importa”.

En la revisión de acuerdo de este año, el Congreso de EE.UU. también podrá participar, “incluyendo la supervisión de las relaciones comerciales de Estados Unidos con Canadá y México”.

“El Congreso también podría investigar y evaluar cómo los cambios propuestos al acuerdo podrían afectar la economía estadounidense y las relaciones más amplias de Estados Unidos con Canadá y México”, indican la reglas, publicadas en el Congreso.

A mediados de diciembre, Jamieson Greer, representante comercial de EE.UU., dijo ante los Comités de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes y de Finanzas del Senado, que recibió 1,514 comentarios sobre la revisión del T-MEC, con un alto interés de empresarios de que se mantenga.

“Muchas partes interesadas expresaron su apoyo al T-MEC y muchas solicitaron explícitamente su prórroga. Sin embargo, al mismo tiempo, prácticamente todas las partes interesadas también solicitaron algún tipo de mejora al Tratado”, indicó Greer.

En su testimonio ante el Congreso, Greer reconoció los beneficios del T-MEC, contrario a lo que señaló este martes el presidente en Michigan.

“Con base en estimaciones de la Comisión de Comercio Internacional, anticipamos que el T-MEC aumentaría el PIB real de Estados Unidos hasta en un 1.25% y aumentaría el empleo en Estados Unidos en hasta medio millón de puestos de trabajo con el tiempo”, expresó Greer. “El T-MEC ha tenido cierto éxito. Como pueden ver en la información que hemos recibido de las partes interesadas, existe un amplio apoyo al Acuerdo”.

