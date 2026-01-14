Asesinan a tiros a jugador universitario de baloncesto en una autopista de Nashville

Un jugador universitario de baloncesto de Tennessee murió tras recibir un disparo mientras se desplazaba en un vehículo por una autopista de Nashville, informaron este lunes las autoridades locales.

La víctima fue identificada como Andre Bell, de 20 años, estudiante de segundo año de la Universidad Fisk y oriundo de Jackson, Tennessee. Bell falleció en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, adonde fue trasladado en estado crítico, según confirmó el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville.

El ataque desde otro vehículo

De acuerdo con el reporte policial, Bell regresaba al campus universitario junto a dos amigos por la Interestatal 65, luego de asistir a un evento de gimnasia. Viajaban en un Nissan Sentra conducido por el propio Bell cuando notaron un sedán negro que circulaba por el carril izquierdo.

Los acompañantes relataron que estaban distraídos con sus teléfonos celulares cuando escucharon múltiples disparos y se percataron de que Bell había sido alcanzado por una bala.

Tras el tiroteo, el vehículo redujo la velocidad y se incorporó al tráfico, pero terminó colisionando con una camioneta roja. El automóvil desde el cual se efectuaron los disparos continuó su marcha y huyó del lugar.

Bell recibió un disparo en la cabeza, según detallaron las autoridades.

Investigación en curso

Los investigadores indicaron que la evidencia recogida en la escena sugiere que el vehículo atacante podría presentar daños en el parabrisas, basándose en fragmentos de vidrio encontrados en el lugar.

Hasta el momento, la Policía de Nashville no ha informado sobre detenidos ni sospechosos identificados, y el caso continúa bajo investigación.

Duelo en la Universidad Fisk

En un comunicado oficial, la Universidad Fisk expresó su pesar por la muerte del joven, quien cursaba estudios en administración de empresas.

El entrenador principal del equipo masculino de baloncesto, Jeremiah Crutcher, describió a Bell como un “joven gentil” cuya vida fue “arrebatada injustamente”.

“Fue una figura clave en nuestro programa, pero sobre todo será recordado por su sonrisa contagiosa, su personalidad cariñosa y su capacidad de llenar de calidez cualquier espacio”, afirmó. “Tenemos una profunda ausencia en el equipo y un dolor aún mayor en nuestros corazones”.

