Aumenta la violencia en Ecuador y hallan 6 cuerpos calcinados en zona costera

Este inicio de año trajo consigo un alarmante aumento de la violencia en Ecuador, principalmente en las zonas costeras, pues luego del hallazgo de 5 cabezas humanas colgadas en una playa, se registró otro macabro descubrimiento.

Esta vez ocurrió en la provincia costera de Santa Elena, una de las más golpeadas por la violencia ligada a la disputa entre bandas de crimen organizado, que ha llevado al país a registrar cifras de homicidios sin precedentes.

Fue en la localidad de Colonche donde se reportó la presencia de seis cuerpos calcinados y en descomposición, los cuales fueron encontrados por comuneros, de acuerdo a reportes de medios locales.

Hasta el sitio llegaron agentes de la Policía y de Criminalística, que buscaban determinar si corresponderían a seis jóvenes que fueron reportados como desaparecidos el pasado 4 de enero, después de que viajaron en motocicletas desde el municipio de Pedro Carbo, en la provincia de Guayas, hasta Santa Elena.

#ATENCIÓN | #SantaElena: #FiscalíaEc dispuso –en coordinación con el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses– levantar indicios y continuar con las diligencias respectivas para identificar los 6 cuerpos hallados en #Barbascal, parroquia #Colonche. pic.twitter.com/a0HnbT6JeW — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) January 14, 2026

El mayor Andrés Tamayo, jefe policial de Santa Elena, señaló que presumen que se puede tratar de los mismos jóvenes, ya que en la zona también se encontraron dos motocicletas que estaban incineradas, según informó EFE.

Sin embargo, los familiares de los desaparecidos deberán esperar a que se realicen varios exámenes para conocer si se trata de sus seres queridos, pues, según Tamayo, los cuerpos “ya están en estado de descomposición y también han sido calcinados”.

Santa Elena es una de las nueve provincias que están bajo un estado de excepción decretado por el presidente, Daniel Noboa, el pasado 31 de diciembre por el aumento de la violencia.

Además, Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de “conflicto armado interno” que declaró Noboa para intensificar la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, 2025 cerró con un récord de homicidios, al contabilizar 9,300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.

Sigue leyendo:

– Ecuador restringe su frontera con Colombia y Perú “por razones de seguridad”.

– Qué se sabe de la nueva crisis carcelaria en Ecuador que dejó 27 presos ahorcados.