¿Es el café bueno para ti?

El precio del café hoy en día puede sorprenderte: el año pasado subió casi un 19%. Aun así, la larga lista de beneficios para la salud hace que tu café siga valiendo la pena.“ La evidencia a favor del café nunca había sido tan contundente”, dice el doctor Edward Giovannucci, MD, profesor de nutrición y epidemiología en la Harvard T.H. Chan School of Public Health, en Boston. Las investigaciones muestran que podría ayudar a proteger el cerebro, el corazón, el metabolismo y más.

Beneficios del café

Quienes toman café pueden disfrutar de beneficios como estar más alerta y con más energía, tener una mejor memoria y sentir menos cansancio y depresión. Además, una taza de café puede ayudar al metabolismo y a la digestión.

A largo plazo, el café se ha relacionado con un menor riesgo de desarrollar algunas enfermedades graves, como diabetes tipo 2, enfermedades del hígado, problemas del corazón, derrames cerebrales y algunos tipos de cáncer (especialmente de endometrio y de hígado) y ciertos trastornos neurológicos, como la enfermedad de Parkinson. Algunas investigaciones incluso sugieren que también podría ayudar a reducir el riesgo de presión arterial alta.

El año pasado, investigadores de la Universidad Tufts de Boston, que estudiaron los hábitos de consumo de café de más de 46,000 adultos, descubrieron que quienes tomaban de una a tres tazas de café al día tenían un 14% menos riesgo de morir por cualquier motivo de salud durante un periodo de nueve a 11 años, en comparación con quienes no lo tomaban. Además, un estudio del 2022 de casi 450,000 adultos, publicado en el European Journal of Preventive Cardiology, encontró que tomar una taza de café al día se relacionó con un 18% menos de riesgo de morir por enfermedades del corazón.

Cafeína y más

Los granos de café contienen más de 1,000 compuestos químicos, muchos de los cuales se cree que influyen en los efectos del café sobre la salud.

Primero está la cafeína, que estudios han relacionado con el aumento en el estado de ánimo que puede dar el café, así como con una mejor memoria y mayor concentración. La cafeína también podría ayudarte a estar más activo. Un estudio del 2023, publicado en el New England Journal of Medicine, encontró que tomar más café con cafeína se asoció con dar alrededor de 1,000 pasos más al día.

Además, existen compuestos antioxidantes, como los polifenoles, que pueden ayudar a mejorar cómo el cuerpo procesa el azúcar en la sangre y las grasas, y también la salud intestinal. Además, podrían ayudar a proteger las células del daño que provoca la oxidación, que se ha relacionado con distintas enfermedades. “La mayoría de los efectos metabólicos probablemente no están relacionados con la cafeína”, dice Giovannucci. Estos efectos incluyen reducir la inflamación y la resistencia a la insulina, algo importante para disminuir el riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades del corazón y del hígado, y algunos tipos de cáncer.

¿Y el café descafeinado? Puede que no te dé el mismo efecto, pero “muchos de los beneficios para la salud que vemos con el café con cafeína también se ven con el descafeinado”, dice Giovannucci. Estos incluyen una mayor longevidad y un menor riesgo de diabetes, enfermedades del corazón y enfermedades respiratorias crónicas. También hay evidencia de que el simple ritual de tomar café ayuda a estar más alerta y concentrado, ya sea descafeinado o regular. Si la cafeína te provoca efectos secundarios, cambiar a café descafeinado o tomar café mitad cafeinado y mitad descafeinado puede ayudar. El café descafeinado tiene un 97% menos cafeína que una taza regular.

Aprovecha al máximo cada taza

La forma en que preparas tu café puede aumentar o disminuir sus beneficios. También es importante no excederse aunque sea algo bueno. Los siguientes consejos pueden ayudarte a disfrutar tu café de siempre de una manera más saludable.

Conoce tu límite. La cantidad de cafeína en el café varía, pero en general una taza de 12 onzas tiene entre 110 y 250 mg. Para la mayoría de los adultos, consumir hasta 400 mg al día está bien, pero “la tolerancia a la misma cantidad de café con cafeína puede variar mucho de una persona a otra”, dice el doctor Gregory Marcus, MD, cardiólogo y profesor de medicina en la University of California, San Francisco. Además, con la edad, el cuerpo tiende a procesar la cafeína más lentamente. Si notas que tus lattes de siempre ahora te provocan nerviosismo, problemas para dormir u otros efectos molestos, considera reducir la cantidad. Incluso una sola taza ofrece beneficios, así que no es necesario tomar de más, señala el doctor Setor Kunutsor, MD, profesor de epidemiología cardiovascular en el University of Manitoba Max Rady College of Medicine, en Winnipeg.

Elige la preparación adecuada. Es más saludable tomar café preparado con filtro que con la prensa francesa, ya que los métodos sin filtro concentran más cafestol, un compuesto del café que puede elevar el colesterol LDL, conocido como el “colesterol malo”. Un estudio pequeño encontró que tomar mucho café preparado sin filtro aumentó los niveles de LDL en la sangre en 16 mg/dL casi en 80 días. Tener el LDL alto puede aumentar el riesgo de problemas graves del corazón. Pero hay buenas noticias para quienes prefieren el espresso: aunque no lleva filtro, parece tener un efecto menor sobre el colesterol.

Cuida la cantidad de crema y azúcar. En el estudio de Tufts University mencionado antes, los beneficios relacionados con vivir más tiempo desaparecieron cuando las personas añadían más de media cucharadita de azúcar, 5 cucharadas de leche al 2%, o 1 cucharada de crema ligera o half-and-half a 8 onzas de café.

Tómalo temprano, no tan tarde. Un estudio reciente publicado en el European Heart Journal, que siguió a más de 40,000 adultos durante 10 años, encontró que quienes solían tomar café antes del mediodía tenían un 16% menos riesgo de morir por cualquier causa y un 31% menos riesgo de padecer enfermedades del corazón. Pero tomar café a lo largo de todo el día no tuvo el mismo efecto. ¿Por qué? Tomar café más tarde puede alterar el ritmo natural del cuerpo y reducir la producción de melatonina, algo que se ha relacionado con un mayor riesgo de problemas del corazón. Además, evitar el café con cafeína por la tarde y noche puede ayudar a que el sueño no se vea afectado, lo que a largo plazo puede ocasionar problemas de salud.

Pon atención a tus medicamentos. Algunos medicamentos no se llevan bien con la cafeína. Por ejemplo, ciertos antibióticos, medicamentos para el corazón y el asma, y antidepresivos pueden afectar la forma en que el cuerpo procesa la cafeína. Además, la cafeína puede reducir la eficacia de otros medicamentos. Por eso, es importante consultarlo con tu médico. Tal vez necesites tomar tus medicamentos y el café en momentos distintos, o cambiarte al descafeinado.

