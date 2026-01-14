Expulsan y arrestan a dos modelos de OnlyFans ebrias en un vuelo de American Airlines en Miami

Dos modelos de OnlyFans fueron expulsadas de un vuelo de American Airlines en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida, y arrestadas por negarse a abandonar asientos de primera clase mientras se encontraban presuntamente ebrias.

Sania Blanchard, de 34 años, y Jordan Lantry, de 31 —conocidas en OnlyFans como Sania Mallery y Lacey Jane— protagonizaron un escándalo a bordo del avión el pasado 9 de enero.

Según informes policiales, ambas se sentaron en asientos de primera clase que no les correspondían y se negaron reiteradamente a moverse pese a las solicitudes del personal de la aerolínea. Los documentos judiciales indican que las mujeres se encontraban intoxicadas y desafiantes, lo que llevó a la tripulación a solicitar la intervención policial.

Escena viral dentro del avión

El incidente fue grabado y difundido en redes sociales por las propias involucradas. En uno de los videos, Blanchard grita: “Me están echando porque no me senté en el maldito asiento correcto”, mientras vestía un chándal rojo con la palabra “PSYCHO” estampada.

Durante la intervención policial, Lantry se dejó caer al suelo y realizó un split, provocando la reacción airada de los oficiales. “Lo siento, solo tenía que hacer un poquito de yoga”, dijo entre risas mientras era levantada.

Otro video muestra a ambas burlándose del personal de cabina y reconociendo su estado de ebriedad cuando se les pidió mostrar los pases de abordar.

Arresto y cargos

Ante la negativa a abandonar los asientos y el comportamiento disruptivo, las autoridades arrestaron a ambas mujeres, quienes fueron acusadas de allanamiento menor tras advertencia, un delito menor.

Blanchard y Lantry fueron trasladadas al Centro Correccional Turner Guilford Knight, en Miami, donde se les tomaron las fotografías policiales.

Presumen su detención en redes sociales

Tras recuperar su libertad, las influencers compartieron sus mugshots con sus cientos de miles de seguidores, jactándose del arresto. “Adivinen qué hicimos”, escribió Blanchard junto a las imágenes.

También publicaron videos haciendo paradas de manos en el puente de embarque, bailando en el suelo del aeropuerto y desplazándose montadas sobre su equipaje. Incluso lanzaron una línea de mercancía con sus fotos policiales, incluyendo tazas comercializadas como “mugshots”.

Regreso al aeropuerto y polémica adicional

Ambas regresaron al aeropuerto al día siguiente y abordaron otro vuelo de American Airlines. Lantry afirmó en redes que la aerolínea las había “perdonado”, comentario que generó críticas adicionales.

Además, Lantry promovió la creación de una tendencia en redes sociales para que otras personas realicen splits mientras son escoltadas por la policía, reforzando el tono provocador que marcó todo el episodio.

