Khloé Kardashian quiere desafiar el envejecimiento congelando su cuerpo

En un mundo donde el clan Kardashian-Jenner ha dictado las reglas de la belleza y la moda durante más de dos décadas, Khloé Kardashian decidió llevar la búsqueda de la eterna juventud a un nivel futurista.

La empresaria de 41 años reveló recientemente su disposición a someterse a la criogenización con tal de preservar su apariencia física y burlar el paso de los años.

Durante una reciente emisión de su podcast, Khloé in Wonderland, la estrella fue contundente sobre sus planes de longevidad. “Tan pronto como pueda ser congelada y preservada, apúntenme”, declaró con firmeza.

Para Khloé la edad cronológica es secundaria frente a la estética: “No me importa el número, puedo tener 104 años, pero si me veo joven, estoy genial”.

Esta confesión no llega de forma aislada. Khloé siempre ha sido abierta sobre sus retoques y procedimientos estéticos, que incluyen desde una rinoplastia y el uso de bótox, hasta tratamientos más avanzados como hilos de colágeno bajo el mentón, rellenos faciales y depilación láser para definir la línea del cabello.

El historial familiar también respalda esta audacia. Las Kardashian han sido pioneras en popularizar métodos polémicos, como el facial de sangre o el uso de semaglutida para la pérdida de peso.

El deseo de Khloé de vivir más de un siglo manteniendo una imagen juvenil refleja la presión y la inseguridad que, según admite, le genera el envejecimiento.

