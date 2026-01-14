Zoe Saldaña hace historia y se convierte en la actriz más taquillera de todos los tiempos

Zoe Saldaña arranca el 2026 rompiendo un nuevo récord: se ha convertido en la actriz más taquillera de todos los tiempos, superando a estrellas como Scarlett Johansson, Emma Watson y Cate Blanchett. Con este logro, la famosa de ascendencia dominicana y puertorriqueña consolida su lugar como una de las figuras más influyentes del cine en la actualidad.

La noticia fue dada conocer durante la más reciente actualización del sitio especializado The Numbers, el cual reportó que las películas en las que ha participado la artista han generado una recaudación combinada de más de 15 mil 400 millones de dólares a nivel mundial.

De acuerdo con el portal, la cereza en el pastel fue el gran recibimiento que obtuvo la cinta “Avatar: Fire and Ash“, estrenada el pasado 19 de diciembre. Dicha producción de James Cameron superó la barrera de los $1,000 millones de dólares en taquilla global en sus primeras dos semanas y actualmente se ubica entre las 30 películas más exitosas de todos los tiempos, así lo reveló Box Office Mojo.

Su coronación como la actriz más taquillera de la historia llega un año después de obtener su primer Premio Oscar en 2025 en la categoría de “Mejor Actriz de Reparto” por su actuación en la criticada película “Emilia Pérez” (2024). Además de esta estatuilla, Zoe Saldaña fue reconocida con el Globo de Oro, Critics Choice Award, BAFTA y el premio del Sindicato de Actores (SAG) por el mismo papel.

Zoe Saldaña reacciona a su récord como ‘actriz más taquillera de la historia’

No pasó mucho tiempo antes de que la estrella de Hollywood se pronunciara sobre este éxito. Para ello, recurrió a su cuenta oficial de Instagram con un video en el que expresó su agradecimiento al público, a quien atribuyó el gran recibimiento que cada uno de sus proyectos ha tenido a lo largo de su trayectoria en el cine.

“Solo quiero expresar mi más sincero agradecimiento por este recorrido extraordinario que hoy me ha llevado a alcanzar un logro tan especial. Este éxito ha sido posible, en gran medida, gracias a las increíbles franquicias y a los colaboradores con los que he tenido la fortuna de trabajar (…) A los fans de todo el mundo, gracias, gracias de corazón. Su apoyo incondicional, su pasión y su lealtad son la verdadera base de este hito“, comentó en el breve clip.

Asimismo, Saldaña se tomó el tiempo de honrar a cada uno de los directores que le brindaron la oportunidad de formar parte de sus proyectos más populares, incluyendo “Guardianes de la Galaxia” y la saga de “Avatar”.

“A cada director que confió en mí, gracias. Gracias a J. J. Abrams, a Joe y Anthony Russo, a James Gunn, y muy especialmente a James Cameron, por creer en mi potencial, por ver algo en mí que no siempre he sabido ver por mí misma, y por desafiarme constantemente a estar a la altura de cada reto. Tu fe, tu guía y tu visión no solo dieron forma a estas películas, sino también a mí como artista”, destacó.

