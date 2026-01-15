El pronóstico del clima de hoy en Miami para este jueves 15 de enero indica que los termómetros llegarán hasta un máximo de 73 grados Fahrenheit (23ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 84% y el cielo estará cubierto, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 14.91 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 46 grados Fahrenheit (8ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 2 y se prevén cielos sin nubes. Las ráfagas de viento serán de 9.32 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 72ºF (22ºC) de máxima y 72ºF (22ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 07:09 h, mientras que se pone en el horizonte a las 17:52 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que se prevé escasa nubosidad. Las temperaturas tendrán una variación entre los 61 y los 66 grados Fahrenheit (16 y 19ºC).

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te aconsejamos revisar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami abarca desde el final de la primavera hasta el verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede ver en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más lluviosos.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Elk clima de Miami despierta muchas envidias en muchas otras ciudades, con inviernos templados y veranos no excesivamente calurosos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy alta y hace que también aumente la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami es alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año coincide con el mes de enero, donde las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

