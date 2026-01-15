Flor Bromley destaca a las mujeres en ‘Herstory’

Los hijos de Flor Bromley son una constante fuente de inspiración. El disco “Aventuras”, que la cantautora estrenó en 2023, fue una idea que le dio su hijo de entonces 3 años. Y ahora, “Herstory”, que salió al mercado el año pasado, fue producto de una situación que vivió su hija en la escuela.

En ese entonces la niña tenía 8 años, y como parte del Día de la Mujer, enseñaron la vida de un grupo de mujeres destacadas en la historia.

“Eran siempre las mismas mujeres”, dijo Flor. “Frida Kahlo es la única hispana [de la que se habla], pero yo decía, ‘Tiene que haber más mujeres de las cuales se pueda hablar'”.

Luego, un día la niña estaba jugando con las amigas a que eran influencers de belleza y Flor pensó, “¿por qué no juegas a ser astronauta o centífica?”. Y fue entonces cuando se convenció de que las niñas y los niños necesitan nuevos modelos para seguir. Ahí comenzó la creación de “Herstory”.

El álbum de diez canciones busca inspirar, educar y empoderar a las nuevas generaciones con la inclusión de homenajes a mujeres como la ingeniera Emily Calandrell (Norteamérica), la escritora Isabel Allende (Sudamérica), Gloria Estefan (Caribe), Greta Thunberg (Europa) y otras.

Primero consideró incluir solo a mujeres norteamericanas, pero luego pensó que siempre ha hecho música con un mensaje global, así que decidió integrar a una mujer de cada continente.

“Y ahí se me prendió el foquito y empecé a buscar en mí misma, ¿con qué tipo de mujer me identifico?, ¿qué profesiones quiero destacar?”, dijo. “Y ahí empecé a elegir; creo que la primera que elegí fue Isabel Allende porque dije, ‘[es] una mujer escritora, con mucha trayectoria, me parece sumamente empoderada'”.

De ahí encontró a otras que se conectaron con su visión y mensaje para los niños.

Fue un trabajo al que Flor, peruana de nacimiento y residente de Nueva York, le dedicó mucho tiempo, esfuerzo y recursos. Tanto que el álbum recibió una nominación al Grammy, cuya ceremonia se realizará el 1 de febrero en Los Ángeles. Flor compite en la categoría de Mejor álbum infantil con Joanie Leeds, Mega Ran, Fyütch and Aura V y Tori Amos.

El disco fue producido por Lucy Kalantari, y masterizado en Dolby Atmos en Abbey Road Studios; además de letras relevantes relacionadas con el trabajo de las mujeres homenajeadas, se trata de un álbum con una gran diversidad de ritmos y sonidos. Excepto por algunas frases en la canción dedicada a Gloria Estefan, el disco está grabado en inglés, aunque Flor planea —como lo ha hecho con otros de sus trabajos—, hacer la versión en español en un futuro cercano.