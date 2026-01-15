Noem anuncia a Charles Wall como el nuevo subdirector de ICE

En un movimiento estratégico que refuerza la línea dura de la administración Trump, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció el nombramiento de Charles Wall como nuevo subdirector del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), un movimiento que refuerza el liderazgo de la agencia en un momento de alta tensión por la política migratoria y las operaciones de cumplimiento en varios estados.

Wall, abogado de carrera dentro del ICE, asumirá el cargo con efecto inmediato tras haberse desempeñado como asesor legal principal de la agencia. En un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Noem destacó su trayectoria y subrayó que el nuevo subdirector “comprende la importancia de priorizar la expulsión de criminales peligrosos”, entre ellos asesinos, violadores, pandilleros y presuntos terroristas.

Con 14 años de experiencia en ICE, Wall ha sido una figura clave en la estructura interna de la agencia. Desde 2012, ha ocupado diversos cargos legales, incluidos puestos de alto nivel en Nueva Orleans y Luisiana, antes de llegar a la jefatura de la Oficina del Asesor Jurídico Principal. En ese rol, supervisó a más de 3,500 abogados y personal de apoyo encargados de representar al DHS en procesos de deportación y de brindar asesoría legal a los altos mandos.

ICE is stronger and more resolute in our mission to Defend the Homeland thanks to the leadership of Deputy Director Madison Sheahan.



We thank her for her service to our agency and our country, and we wish her the best of luck in her new venture! https://t.co/yOlILqtfX8 pic.twitter.com/BFAv0aFqHs — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) January 15, 2026

El nombramiento ocurre tras la renuncia de Madison Sheahan, quien dejó la subdirección de ICE para postularse a un escaño en el Congreso por Ohio. Sheahan había llegado a la agencia en marzo, en plena ofensiva de la administración Trump contra la inmigración irregular, y mantenía una relación cercana con Noem desde su paso por gobiernos estatales.

Relevo en medio de un clima político tenso

El cambio en la cúpula de ICE se produce mientras el gobierno federal intensifica operativos migratorios en estados como Minnesota, donde recientes acciones han desatado protestas masivas. La muerte de una mujer durante un incidente en el que estuvo involucrado un agente de ICE provocó indignación local y movilizaciones en ciudades de todo el país, desde Minneapolis hasta Los Ángeles.

En paralelo, legisladores demócratas en varios estados han impulsado iniciativas para limitar la cooperación con las autoridades federales de inmigración, lo que ha profundizado el choque entre gobiernos locales y Washington. Frente a ese escenario, el DHS ha insistido en que la misión de ICE se mantiene enfocada en la seguridad pública.

Effective immediately, Charles Wall will serve as the Deputy Director of @ICEGov.



For the last year, Mr. Wall served as ICE’s Principal Legal Advisor, playing a key role in helping us deliver historic results in arresting and removing the worst of the worst criminal illegal… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 15, 2026

Mientras estados santuario como California y Nueva York impulsan leyes para permitir que ciudadanos demanden a oficiales federales, la administración Trump redobla su apuesta. Bajo el mando de Wall, ICE mantendrá su enfoque en los denominados “peores de los peores”, una campaña que ya cuenta con un portal web donde se exhiben nombres y nacionalidades de los inmigrantes indocumentados considerados delincuentes de alta peligrosidad.

Con la llegada de Wall a la subdirección, la administración busca consolidar un liderazgo alineado con su estrategia migratoria, mientras el debate nacional sobre el alcance y los métodos de ICE continúa escalando.

