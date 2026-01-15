Muerte de migrante bajo custodia de ICE en Texas se trataría de un homicidio: The Washington Post

Cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) anunció la muerte de Geraldo Lunas Campos en un centro de detención de Texas, la agencia afirmó que “el personal lo observó en estado de angustia” y no especificó la causa de su deceso.

A casi dos semanas de aquel suceso, el Washington Post informó el jueves que la Oficina del Médico Forense del Condado de El Paso “probablemente” clasificará la reciente muerte de un detenido del Campamento East Montana como homicidio.

Según datos periodísticos, un empleado de la Oficina del Médico Forense del Condado de El Paso informó esta semana a la hija de Lunas Campos que, sujeto a los resultados del informe toxicológico, es probable que la oficina clasifique la muerte como homicidio.

Dicho reporte señala que la causa preliminar de muerte es asfixia por compresiones en el cuello y el pecho. A la espera de los resultados del informe toxicológico, el empleado declaró: “Nuestro médico cree que catalogaremos la causa de la muerte como homicidio”.

Es decir, Lunas Campos, un inmigrante cubano de 55 años, falleció tras un forcejeo con el personal de detención, según el relato de un testigo presencial y un documento interno del ICE revisado por The Post.

Esta nueva versión pone en duda lo dicho por el Departamento de Seguridad Nacional, que informó que Lunas Campos falleció tras intentar suicidarse.

“Campos se resistió violentamente al personal de seguridad y continuó intentando quitarse la vida”, decía el comunicado. “Durante el forcejeo, Campos dejó de respirar y perdió el conocimiento. Se llamó de inmediato al personal médico, que acudió al lugar. Tras repetidos intentos de reanimación, los paramédicos lo declararon muerto en el lugar”.

Breaking news: An employee of El Paso County’s Office of the Medical Examiner said it is likely to classify the death of Geraldo Lunas Campos at an ICE detention center as a homicide. A detainee says he witnessed Campos being choked to death by guards. https://t.co/qJ9D16XaWy — The Washington Post (@washingtonpost) January 15, 2026

Sin embargo, el portavoz se negó a proporcionar documentación adicional y calificó el asunto como una “investigación activa”.

De confirmarse como el homicidio, Camp East Montana, un colosal campamento improvisado de tiendas de campaña en la frontera con México, quedaría expuesto al escrutinio, donde los migrantes han denunciado condiciones precarias y abuso físico, y donde los propios inspectores del ICE han citado docenas de violaciones a las normas federales de detención.

La muerte de Lunas Campos también se produce en medio de la conmoción nacional por el tiroteo fatal de un ciudadano estadounidense a manos de un agente del ICE en Minneapolis la semana pasada, desatando dudas sobre la capacitación y la supervisión de los agentes del ICE.

Se estima que al menos cuatro personas murieron mientras estaban detenidas por el ICE en 2026. Todas las muertes ocurrieron en los primeros 10 días del año, tres de ellas anunciadas entre el 9 y el 10 de enero.

Mientras que el 2025 fue el año más letal para los detenidos por el ICE en dos décadas: al menos 30 personas murieron mientras se encontraban retenidas en centros para migrantes, el mayor número desde 2004, el año posterior a la creación de la agencia.

