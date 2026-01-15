Ronda Política: El revelador primer debate de aspirantes a gobernador de California

El primer debate de aspirantes demócratas a gobernador de California de 2026, organizado por el SEIU local 1877, cuyo líder es David Huerta, se centró en ver de qué lado están en el tema de los trabajadores de los servicios.

Fue muy revelador ver el desenvolvimiento en persona de los candidatos: el exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa; el exsecretario de salud y servicios humanos, Xavier Becerra; el congresista Eric Swalwell; la excontralora Betty Yee; la excongresista Katie Porter; el multimillonario Steve Steyer, el superintendente de educación Tony Thurmond y el exasambleísta Ian Calderón.

El encuentro arrojó luz sobre quiénes podrían pasar a la ronda final. Sin duda los candidatos más fuertes son Becerra, Villaraigosa y Porter. Por momentos, debido a la familiaridad con que se trataban en el podium, dio la impresión de que Villaraigosa y Porter ya están amarrados para darse el apoyo si alguno de los dos se queda en el camino.

A Becerra se le vio fuerte, y definitivamente, él y Villaraigosa son los que más se identifican con la raza trabajadora, por sus orígenes, su trabajo y experiencia.

Debido al rechazo que hay de los votantes contra la minoría más rica del país, al acaudalado emprendedor Steyer no se le ve ninguna posibilidad por más que quiere venderse como populista y promueva que le cobren más impuestos.

El congresista Swalwell aunque es muy aventado y presentó muy buenas propuestas, es un desconocido para los trabajadores; Thurmond y Betty son los candidatos más débiles de la contienda si no atenemos a los resultados de las encuestas donde aparecen muy por debajo del resto.

La gran revelación fue el millennial Ian Calderón, ya que siendo el más joven, mostró no solo una fuerte personalidad sino mucha madurez política.

Porter, quien ha sido la puntera en los sondeos, como que perdió su encanto, mostró ciertos destellos de arrogancia, y no prendió en el debate.

Así que dicho esto, existen muchas probabilidades de que el próximo gobernador sea latino.

Por segunda vez

El fiscal de California, Rob Bonta anunció por segunda vez que no competirá para gobernador de California cuando ya el año pasado había declarado que no le entraría; pero luego se empezó a ilusionar cuando la exvicepresidenta Kamala Harris dijo que ella se hacía a un lado de la contienda, y declaró que se la estaba pensando de nuevo. Finalmente arrancó el año anunciando que no va.

¿Había necesidad cuando ya nadie lo hacía en la escena? ¡Para qué tanto circo estando el suelo tan parejo!

Romero para vicegobernadora

La demócrata convertida en republicana, Gloria Romero anunció que compite para vicegobernadora en la fórmula de Steve HIlton, el conservador excomentarista de Fox News que hace campaña para gobernador de California.

¿Tiene Romero alguna posibilidad de ser vicegobernadora? Ninguna, tomando en cuenta que California es un estado dominado por los demócratas, y tendría que pasar un terremoto político para que eso cambiara.

Es una lástima que los demócratas no hayan valorado a Romero cuando fue una senadora y líder de la mayoría demócrata con casi una docena de años de experiencia legislativa. Además la primera mujer en el cargo.

Romero se cansó de esperar una oportunidad con los demócratas, y se fue con los republicanos, donde no tiene tampoco posibilidades de crecer, pero al menos la toman en cuenta. Siempre ha dicho que ella no abandonó el Partido Demócrata sino que el Partido Demócrata la dejó a ella.

Los demócratas que compiten por el cargo de vicegobernador son la tesorera Fiona Ma, el exalcalde de Stockton, Michael Tubbs, y Josh Fryday quien es parte del equipo del gobernador Newsom.

El senador republicano Brian Jones también sueña con ser el segundo en el mando en California.

Escándalo por un cochinito

Causó indignación entre policías y alguaciles que a un agente del sheriff le hayan servido el café en un Starbucks en un vaso desechable que tenía un dibujo de un cerdito. El agente del sheriff y el propio sheriff Robert Luna se la tomaron muy personal y catalogaron el incidente como un acto de odio; y aunque no se supo quién realmente lo dibujó y si llevaba dedicatoria para el agente del orden, el barista que lo sirvió, fue despedido ipso facto.

Parece que al sheriff Luna el suceso le cayó de perlas en su campaña de reelección para el cargo.

Los angelinos quisieran que nuestros alguaciles aplicarán esa misma indignación por el dibujo del lechoncito, cuando son acusados de brutalidad policiaca.