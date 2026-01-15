Tribunal de apelaciones revoca la liberación del activista palestino Mahmoud Khalil

El Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos en Filadelfia revocó la decisión de otro tribunal inferior con respecto a la liberación del activista palestino Mahmoud Khalil de una cárcel de inmigración y eso podría costarle ser deportado.

El año pasado, Khalil encabezó las protestas surgidas en la Universidad de Columbia en contra de la devastación causada por el ejército israelí en la Franja de Gaza.

El activista que parte de su niñez la vivió desplazado en Siria, exigía que la institución educativa desinvirtiera en empresas vinculadas a la nación judía y un alto el fuego en Gaza.

Su activismo propició que fuera arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 8 de marzo de 2025.

Dicha situación le implicó permanecer tres meses detenido en una cárcel de inmigración de Luisiana.

A partir de ese momento, su caso se convirtió en un símbolo de la política promovida por el presidente Donald Trump en contra de las protestas efectuadas por estudiantes extranjeros activistas.

Aunque no se han presentado pruebas que lo corroboren, el gobierno estadounidense estima que Khalil encabeza varias actividades alineadas al grupo islámico Hamas y de allí surge el interés por deportarlo.

No obstante, el activista de 31 años niega los señalamientos en su contra y argumenta ser víctima de una persecución por ejercer su derecho a expresarse libremente.

Bajo dicha condición, el 20 de junio pasado, se le otorgó su liberación temporal al considerar que había sido detenido de manera arbitraria.

Su postura exigiendo un alto al fuego en Palestina, podría llevar a Mahmoud Khalil a ser deportado a Argelia o bien a Siria. (Crédito: Olga Fedorova / AP)

Lo controversial de su caso es que el Tribunal de Apelaciones, a través de una decisión de 2 a 1, revocó su libertad y ahora su destino podría llevarlo fuera de Estados Unidos.

“Algunos solicitantes, como Khalil, tendrán que esperar para solicitar reparación por una presunta conducta gubernamental ilegal.

De esa manera, la ley prohíbe a Khalil atacar su detención y deportación mediante una petición de hábeas corpus. Ese esquema garantiza que los solicitantes solo obtengan una oportunidad, no ninguna ni dos”, escribió el panel de magistrados.

Mediante una declaración emitida a la cadena de televisión CNN, Baher Azmy, abogado de Mahmoud Khalil, afirmó sentirse frustrado por el enfoque del Tribunal de Apelaciones.

“Estamos decepcionados y totalmente en desacuerdo con la opinión de la mayoría, pero nos sentimos alentados por la poderosa opinión disidente y continuaremos luchando contra su persecución y detención ilegal a través de todas las vías legales disponibles”, expresó.

