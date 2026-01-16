Meta apaga Horizon Workrooms: el metaverso “para trabajar” se queda sin futuro

Todo apunta a que el metaverso de Meta está entrando en fase “modo fantasma”: cuando hasta la parte pensada para trabajar se apaga, la narrativa de “el futuro de internet” se queda sin gasolina. Meta confirmó que Horizon Workrooms se descontinúa como app independiente y que el cierre será efectivo el 16 de febrero de 2026, con una advertencia dura: los datos asociados a Workrooms se eliminarán.

Meta apaga Horizon Workrooms

Horizon Workrooms fue el “metaverso serio”, el intento de Meta por convertir la realidad virtual en una oficina con juntas, pizarras, pantallas virtuales y avatares que… bueno, se suponía que iban a reemplazar a Zoom. Lo simbólico aquí es que no estamos hablando de un experimento pequeño: era la vitrina de productividad que Mark Zuckerberg presentó como parte de esa visión de trabajo inmersivo que Meta quería normalizar.

El aviso oficial indica que Workrooms dejará de operar como aplicación independiente el 16 de febrero de 2026, y que después de esa fecha se pierde el acceso y se borran los datos relacionados. Meta, además, empuja a la gente a mirar otras opciones (sí, básicamente te dicen “prueba con otra cosa”), incluyendo alternativas como Microsoft Teams/Zoom y apps disponibles en su ecosistema.

El “metaverso para el trabajo” no prendió

El problema de fondo es que la promesa del metaverso corporativo nunca cuajó a gran escala: ponerse un visor para una reunión suena futurista… hasta que llevas 20 minutos con la batería bajando, el visor apretando y el avatar viéndose raro. Y aunque Meta lo enmarca como una evolución (que Horizon ahora es una plataforma social que “soporta” más herramientas), el hecho concreto es que están cerrando el producto que justificaba el metaverso como espacio de productividad.

Lo más revelador es el subtexto: si el metaverso era el próximo gran “cambio de plataforma”, lo lógico sería reforzar el uso en empresas (donde hay presupuestos y necesidades claras), no abandonar el formato de app dedicada. Pero lo que se ve desde fuera es otra cosa: una retirada silenciosa, paso a paso, de esas piezas que sostenían el discurso original.

Meta cambia el foco y el metaverso se enfría

Cerrar Workrooms también se lee como parte de un ajuste más amplio: Meta ha venido recortando y reorganizando esfuerzos en torno a Reality Labs, mientras el sector tecnológico se obsesiona con lo que sí está generando tracción inmediata (hola, IA). En otras palabras, el metaverso deja de ser “la prioridad que lo cambia todo” y pasa a ser “una línea más” dentro de un portafolio donde lo urgente compite con lo ambicioso.

Que Meta ponga fin a Workrooms no significa que vaya a abandonar la VR mañana, pero sí deja una señal clara para el mercado: la era de vender reuniones en mundos virtuales como el nuevo estándar ya no se siente inevitable. Si lo que quedaba como caso de uso “serio” se desconecta y encima con borrado de datos, es difícil no pensar que el metaverso —al menos como Meta lo vendió— está cada vez más cerca de convertirse en un “¿te acuerdas cuando?”.

