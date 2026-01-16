Políticas de Trump echan a trabajadores extranjeros de EE.UU., pero no aumentan empleo entre estadounidenses

El número de trabajadores extranjeros en Estados Unidos bajó en 881,000, pero ni aún con menos empleados nacidos en otros países aumenta el trabajo para estadounidenses, ya que se contrajo 11%, según datos de la encuesta de hogares de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

La Fundación Nacional para la Política Estadounidense (NFAP) hizo un análisis de los datos y advierte un impacto significativo en la disminución de la fuerza laboral en EE.UU., lo que tiene un impacto en la economía.

El empleo de los estadounidenses era de 3.7% en diciembre de 2024 y terminó en 4.1% en diciembre de 2025. Eso representa un un 11%. Es decir, a pesar de la expulsión de inmigrantes, los trabajadores estadounidenses no suplen esa mano de obra.

El reporte advierte consecuencias, ya que la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) y la Administración del Seguro Social habían estimado una llegada neta de más de dos millones de inmigrantes a Estados Unidos en 2025.

“[Eso] se traduciría en aproximadamente 1.3 millones más de trabajadores, o una brecha de más de 2 millones de trabajadores en comparación con los datos más recientes de la BLS”, advierte la organización.

Agrega que entre 2014 y 2024, más de la mitad del crecimiento de la fuerza laboral estadounidense se debió al aumento de trabajadores inmigrantes, pero las políticas del gobierno del presidente Donald Trump afectan la llegada de empleados de otras naciones, además de no confirmar el argumento de que los extranjeros se “roban el trabajo de los estadounidenses”, ya que el desempleo entre éstos aumentó.

“No hay indicios de que los trabajadores estadounidenses se hayan reincorporado al mercado laboral como respuesta a la retirada de los trabajadores nacidos en el extranjero”, advierte el reporte. “La tasa de participación laboral de los nacidos en Estados Unidos de 16 años o más disminuyó ligeramente del 61.4% en diciembre de 2024 al 61.2% en diciembre de 2025”.

La misma tendencia se reflejan en la participación laboral para todas las personas de 16 años o más, que se vontrajo de 62.6% en enero de 2025 al 62.4% en diciembre de 2025.

¿Qué ha dicho el gobierno de Trump?

A inicios de enero, el presidente Trump afirmó que el empleo ha aumentado desde que llegó a la Casa Blanca y aseguró que eso estaba relacionado con las políticas que ha implementado contra inmigrantes.

“El año anterior a mi elección, toda la creación neta de empleos se destinaba a inmigrantes extranjeros. Desde que asumí el cargo, el 100 % de la creación neta de empleos se ha destinado a ciudadanos nacidos en Estados Unidos”, declaró. “Cien por ciento”.

Rebecca Shi, directora ejecutiva de la Coalición Estadounidense de Inmigración Empresarial (ABIC), destacó los nuevos datos gubernamentales sobre trabajadores extranjeros y su impacto en la economía, refutando la afirmación del presidente Trump.

“Es más claro que nunca: restringir la inmigración no beneficia a los trabajadores estadounidenses; perjudica nuestra economía. La disminución significativa de trabajadores nacidos en el extranjero debido a las deportaciones masivas coincidió con un aumento del desempleo entre los nacidos en Estados Unidos, lo que desmiente la teoría del gobierno de que menos inmigrantes generará más empleos para los trabajadores estadounidenses”, acusó Shi. “Para fortalecer verdaderamente nuestra fuerza laboral y nuestra economía, debemos adoptar políticas que amplíen los permisos de trabajo para los inmigrantes de larga duración que cumplen la ley, reconociendo que los trabajadores inmigrantes son socios esenciales para la prosperidad de nuestra nación”.

Agregó que era fundamental asegurar los permisos de trabajo para los inmigrantes, incluidos los Dreamers, con una perspectiva a largo plazo.

Un mayor impacto con actuales políticas migratorias

El reporte advierte que la situación laboral en EE.UU. se complicará con las actuales políticas migratorias del presidente Trump.

“Las políticas de la administración Trump sobre la inmigración ilegal y legal reducirían el número proyectado de trabajadores en Estados Unidos en 6.8 millones para 2028 y en 15.7 millones para 2035, y disminuirían la tasa anual de crecimiento económico en casi un tercio, perjudicando el nivel de vida de los estadounidenses”, advierte la NFAP.

La agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ejecuta operaciones contra cualquier inmigrante indocumentado, sin importar si no tienen historial criminal.