Pronóstico del tiempo en Dallas, Texas para este viernes 16 de enero

Este viernes 16 de enero se espera que la temperatura en Dallas, Texas, logre un máximo de 61 grados Fahrenheit (16ºC). La probabilidad de lluvia será del 1% y tendremos nubes escasas. Por otro lado, se estiman ráfagas de viento de hasta 12.43 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 57ºF (14ºC) de máxima y 57ºF (14ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 975 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:30 h y el crepúsculo será a las 17:45 h, lo que significa un total de 10 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que se prevé escasa nubosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 27 y los 46 grados Fahrenheit (-3 y 8 grados Celsius). De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la ciudad será del 2% por la mañana, 2% por la tarde y 2% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te recomendamos comprobar cada día nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

Los tiempos de calor en la ciudad duran 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es sin duda el mes más caluroso para la ciudad, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura otros tres meses, en un invierno entre noviembre y febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para concluir, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes más lluvioso para Dallas, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

