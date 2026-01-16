Sam Altman confirma anuncios en ChatGPT: así funcionarán para usuarios gratis y Go

Sam Altman confirmó que OpenAI ya está empezando a probar anuncios en ChatGPT y que el experimento afectará tanto a los usuarios gratuitos como a los del plan económico ChatGPT Go. La idea, según el enfoque que la empresa ha compartido alrededor de esta prueba, es que más personas puedan usar la IA sin tener que pagar siempre, mientras OpenAI construye un modelo de negocio sostenible en el tiempo.

Anuncios en ChatGPT: ¿qué cambia para usuarios gratis y Go?

La prueba de anuncios arrancará “en las próximas semanas” y, al menos en esta primera etapa, se enfocará en usuarios adultos con sesión iniciada en Estados Unidos. OpenAI ha explicado que los anuncios aparecerán cuando exista un patrocinio “relevante” para la conversación y se mostrarán en la parte inferior de las respuestas dentro del chat.

El punto que más está subrayando la compañía es que la publicidad no guiará las respuestas de ChatGPT: es decir, la respuesta debería seguir optimizada para ser útil y no para venderte algo. Además, OpenAI también afirma que no compartirá las conversaciones ni venderá datos de los usuarios a anunciantes, en un intento claro por cuidar la confianza, que es literalmente el “oxígeno” de un producto como este.

“Lo más importante es que no aceptaremos dinero para influir en la respuesta que ChatGPT te da y mantenemos tus conversaciones privadas ante los anunciantes. Tenemos claro que mucha gente quiere utilizar mucha IA y no quiere pagar, por lo que tenemos la esperanza de que un modelo de negocio como este pueda funcionar”; compartió Altman en su cuenta de X.

Sam Altman y el “por qué” de la publicidad (sin romper la confianza)

Aunque Altman en el pasado había mostrado reservas sobre meter anuncios en ChatGPT por el riesgo de dañar la credibilidad del asistente, ahora OpenAI está moviéndose hacia un modelo mixto donde la publicidad ayude a sostener el acceso masivo. Y tiene sentido: mantener una IA popular, rápida y cada vez más capaz cuesta muchísimo dinero (infraestructura, GPUs, energía, investigación, seguridad), así que depender solo de suscripciones limita el alcance.

En paralelo, OpenAI también marcó una línea: los planes Plus, Pro, Business/Enterprise seguirán sin anuncios, lo que refuerza la idea de “pagar para quitar fricción”, mientras que los planes gratuitos o más baratos aceptan publicidad como intercambio. En la práctica, esta movida también reconoce algo que la empresa ya no puede ignorar: la mayoría de la gente quiere usar IA a diario sin pagar (o al menos sin pagar tanto), y OpenAI necesita una vía para que eso sea viable a largo plazo.

OpenAI insiste en que los anuncios estarán claramente marcados y separados de la lógica de respuesta, y que la personalización será opcional (algo clave para evitar la sensación de vigilancia constante). Si la prueba funciona —y si el feedback no se vuelve una tormenta—, podría abrir la puerta a una nueva etapa: asistentes más accesibles para millones, pero con una batalla permanente por mantener la confianza como prioridad.

