A dos años de su muerte, el ex de Shannen Doherty lucha por el control de su herencia

Kurt Iswarienko, exmarido de la fallecida actriz Shannen Doherty, presentó una moción legal para bloquear un fallo judicial que permitiría sustituir al fideicomisario del patrimonio de la estrella, según documentos judiciales obtenidos por Page Six.

La solicitud, presentada el miércoles ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, argumenta que el tribunal “carece de jurisdicción” en el asunto debido al divorcio de la pareja y la posterior muerte de Doherty el 13 de julio de 2024. Iswarienko sostiene que, al fallecer Doherty horas después de firmar el acuerdo de divorcio, el tribunal no debería haber emitido una sentencia oficial de divorcio el 15 de julio, ni tampoco intervenir ahora en la designación del fideicomisario.

Disputa sobre la autoridad legal

En su presentación, Iswarienko también cuestiona la autoridad del actual fideicomisario, Christopher Cortazzo, alegando que no ha demostrado adecuadamente que el fideicomiso le otorga potestad para solicitar cambios ante el tribunal.

Cortazzo había presentado documentos el 24 de noviembre buscando convertirse en el “sucesor en interés” del patrimonio de Doherty para avanzar en el litigio pendiente entre la actriz y su exmarido.

El conflicto se intensifica tras las acusaciones del patrimonio de Doherty contra Iswarienko por incumplir el acuerdo de divorcio. Según los documentos, se alega que el fotógrafo no ha puesto a la venta la casa de 1,5 millones de dólares que compartían en Dripping Springs, Texas, y retiene más de 50.000 dólares adeudados al patrimonio, además de no devolver propiedades personales de la actriz.

Último deseo de la actriz

El divorcio se firmó el mismo día del fallecimiento de Doherty, tras una batalla de nueve años contra un cáncer de mama que se había extendido a cerebro y huesos. Fuentes cercanas a la actriz revelaron anteriormente a Page Six que Doherty luchó hasta el final para formalizar la separación, preocupada por que Iswarienko pudiera acceder a su fortuna, valorada en millones de dólares.

“Sabíamos que era realmente grave”, declaró una amiga de Doherty. “Solo queríamos que Shannon cumpliera su último deseo: morir como una mujer divorciada”.

El representante del patrimonio de Doherty no ha respondido de inmediato a las solicitudes de comentario. La disputa legal continúa mientras se determina el futuro de los bienes de la recordada estrella de “Charmed” y “Beverly Hills, 90210”.

