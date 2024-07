¿Cuál era el último deseo de Shannen Doherty?

Aunque el fallecimiento de Shannen Doherty este sábado tomó por sorpresa a algunos, la actriz que libraba una larga batalla contra el cáncer tenía todo planeado para cuando llegara su momento de partir.

Este sábado, Leslie Sloane, representante de Doherty, envió a la revista People un comunicado para informar sobre el fallecimiento de la actriz a sus 52 años. “La devota hija, hermana, tía y amiga estaba rodeada de sus seres queridos y de su perro, Bowie. La familia pide privacidad en este momento para poder llorar en paz”, decía el mensaje.

En los últimos meses, Doherty se dedicó a compartir en su podcast Let’s Be Clear algunos detalles sobre su lucha contra el cáncer, cómo lidiaba con la enfermedad, su forma de ver la vida e incluso sus planes para su funeral.

En enero, la actriz reveló que estaba planeando su funeral. En ese momento, Doherty contó que está preparando la lista de personas que le gustaría que asistieran a su velorio.

“Soy horrible en los funerales”, admitió en una conversación con su mejor amigo Chris Cortazzo. “No sé si alguien es realmente bueno en los funerales, pero yo soy la chica a la que le gusta, literalmente, sollozar. No puedo soportarlo”, agregó.

La actriz de Beverly Hills, 90210 indicó que quería que su funeral fuera una fiesta en casa en vez de una reunión triste y sombría. Doherty también habló sobre las personas que les gustaría que asistieran.

“Hay mucha gente que creo que vendría y que no quiero allí. No los quiero allí porque sus razones para aparecer no son necesariamente las mejores”, dijo.

“Pero lo harán (asistir), porque es lo políticamente correcto y no quieren quedar mal, así que quiero quitarles la presión y quiero que mi funeral sea como una fiesta de amor. No quiero que la gente llore o que en privado digan: ‘Gracias a Dios, esa perra ya está muerta’”, agregó.

En la conversación, Doherty también expresó su deseo de convertir parte de sus cenizas en una pieza de joyería para que la use Cortazzo. “Quiero mezclarme con mi perro y quiero mezclarme con mi papá”, dijo.

La actriz también dijo que quería que una parte de sus cenizas se mezclaran con las de su perro y las de su padre, y que el resto se esparciera en Malibú.

En abril, en uno de los episodios de su podcast, la actriz reveló que había comenzado a vender y regalar muchas de sus pertenencias. Doherty tomó la decisión para que sus familiares no tuvieran la carga de deshacerse de sus cosas.

“He acumulado tanta basura, que está guardada en bodegas. Yo no estoy disfrutando esas cosas, y otros tampoco. ¿Realmente necesito algo de eso? ¿Necesito tener tres mesas de comedor? La respuesta es no, ninguno de nosotros realmente necesitamos todas las cosas que tenemos, y a todos nos vendría bien una pequeña reducción y no convertirnos en acumuladores”, dijo en ese momento.

¿Cuándo comenzó la batalle contra el cáncer de Shannen Doherty?

En 2015, Shannen Doherty fue diagnosticada con cáncer de mama por primera vez. Después de someterse a una mastectomía y sesiones de quimio y radioterapia, la actriz anunció en 2017 que el cáncer había entrado en estado de remisión.

Tres años más tarde, la enfermedad regresó y se extendió, por lo que los médicos le explicaron que había entrado en etapa 4.

A principio de 2023, la actriz reveló que tuvo que someterse a una terapia de radiación para extirpar un tumor cerebral. “Estoy atravesando un cáncer de mama en etapa 4 que se propagó a mis huesos. Me lo imagino como un Pac-Man”, dijo Doherty en una entrevista publicada por la revista People.

Después de la cirugía, la actriz contó que tuvo problemas con su mano derecha y no pudo sostener un vaso o un tenedor durante tres o cuatro meses.

