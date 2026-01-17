Céline Dion dedica emotivo mensaje a su esposo René Angélil a 10 años de su muerte

La cantante Céline Dion conmovió a más de uno con el conmovedor mensaje que lanzó para honrar la memoria de su esposo, René Angélil, a casi 10 años de su fallecimiento derivado de complicaciones por su diagnóstico de cáncer.

Fue por medio de sus redes sociales que la intérprete de “My Heart Will Go On” colocó unas emotivas en las que expresó lo mucho que ella y sus hijos René-Charles, Nelson y Eddy extrañan la presencia del empresario musical.

“Diez años sin ti se siente como solo un día, y sin embargo cada día se siente como una década… Diez años sin tus caricias, y sin embargo, cada día siento tu toque“, comenzó su mensaje la estrella de la música.

Sin embargo, el recuerdo de los momentos compartidos juntos son suficientes para continuar celebrando su legado y el cariño que sienten por él: “Te extrañamos más de lo que podemos soportar, pero nos enseñaste a ser fuertes. Te amamos más, cada día y cada año“, finalizó la artista multipremiada.

La historia de amor de Céline Dion y René Angélil

La historia de Céline Dion y René Angélil se remonta a cuando ella apenas tenía 12 años, tras enviarle una cinta con su voz al reconocido productor musical. Impresionado por su talento, René decidió apostar por ella sin reservas, incluso hipotecando su casa para financiar su primer álbum. Desde entonces se convirtió en su mánager y guía, impulsando su carrera hasta llevarla al escenario internacional, mientras Céline lo veía como su mentor y la persona más importante en su vida.

Con el paso de los años, la relación profesional evolucionó en silencio hacia un vínculo amoroso. Cuando Céline cumplió 18 años, su conexión se transformó en amor, aunque ambos decidieron mantenerlo en secreto durante un largo periodo debido a la diferencia de edad. En 1991 anunciaron su compromiso y ella dejó constancia de ese sentimiento en su álbum The Colour of My Love, dedicándole una frase que reflejaba la profundidad de su relación: “René, eres el color del amor en mí”.

La pareja se casó en 1994 en una fastuosa ceremonia en Montreal que fue transmitida por televisión y, con el tiempo, formaron una familia. Tras hacer una pausa en su carrera para acompañar a René durante su primera batalla contra el cáncer, Céline se convirtió en madre de René-Charles en 2001 y, años después, de los gemelos Nelson y Eddy en 2010.

La lucha de René contra el cáncer de garganta fue constante y ella volvió a detener su carrera en cada recaída. Luego de su fallecimiento en 2016, Céline ha reiterado que fue el amor de su vida, el único hombre que besó, y que su historia continúa viva a través de sus hijos y su música.

