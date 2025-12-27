Céline Dion recreó icónica escena de El Grinch en Navidad

En una faceta poco común pero cargada de carisma, la estrella canadiense Céline Dion se convirtió en tendencia global el 24 de diciembre al compartir un video festivo en el que recrea una de las escenas más memorables de la película El Grinch (2000).

A través de sus redes sociales, la cantante de 57 años demostró que su sentido del humor permanece intacto, a pesar de los retos de salud que ha enfrentado recientemente.

Caracterizada por completo como el icónico personaje verde, Dion aparece sentada junto a una chimenea con un perro en su regazo. El clip inicia con la potencia vocal que la define, entonando el coro de su éxito mundial “All by Myself“, pero con un giro irónico que marcó el tono de la publicación.

A lo largo del video, la intérprete de “My Heart Will Go On“ recita una versión adaptada del monólogo original del personaje de Jim Carrey, enumerando una agenda imposible de compromisos para justificar su ausencia en las festividades.

“A las cuatro, ejercitar la voz. A las cuatro y media, despertar a mis hijos. A las cinco, solucionar el problema del hambre en el mundo… ¡no se lo digan a nadie!”, bromea la artista, añadiendo con sarcasmo: “A las seis y media, cenar conmigo, ¡no puedo cancelarlo otra vez!”.

El video también incluyó guiños modernos, como la posibilidad de quedarse en cama navegando por TikTok en lugar de socializar, antes de cerrar retomando la letra de su canción: “When I was young, I never needed anyone“.

Este gesto humorístico llega tras un periodo de relativo retiro público debido a su diagnóstico de Síndrome de la Persona Rígida. Con el mensaje “¿Noche de paz? No bajo mi vigilancia”, Céline Dion no solo regaló risas a sus de seguidores, sino que reafirmó su capacidad para conectar con el público desde la alegría y la creatividad en esta temporada navideña.

