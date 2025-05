Céline Dion reaparece en Eurovisión con un conmovedor mensaje: “Cambió mi vida”

Tremenda sorpresa se llevó el público luego de que la cantante Céline Dion reapareciera en Eurovisión 2025, por primera vez en más de tres décadas desde que se coronó como ganadora en 1988, para enviar un conmovedor mensaje a los participantes.

Fue por medio de un emotivo video transmitido en la gala de la semifinal que la intérprete de temas como “My Heart Will Go On” y “All By Myself” rememoró su paso por la competencia que la catapultó a la fama internacional.

“Suiza siempre ocupará un lugar especial en mi corazón, porque fue el país que confió en mí y me dio la oportunidad de ser parte de algo extraordinario“, expresó la canadiense que se coronó como la gran ganadora en representación de Suiza en 1988.

Asimismo, Céline Dion lamenta no poder estar presente en la gala que tendrá lugar en el lugar en Basilea (Suiza): “37 años después es muy bonito y emocionante ver a Suiza ganar y de nuevo celebrar este evento. A sus gentes, muchas gracias por su amor. Esta noche es vuestra, y espero que os sintáis tan orgullosos como yo“, declaró en inglés y francés.

Para finalizar, la estrella internacional se mostró agradecida por las puertas que le abrió su participación en Eurovisión: “Fue el momento que cambió mi vida, y estoy muy agradecida de todos los que me ayudaron”, complementó.

Y es que recordemos que tras su paso por la competencia, lanzó su primer disco en inglés, titulado “Unison” (1990), y poco después se convirtió en la voz de la canción principal de la película animada de Disney, “La bella y la bestia”.

Debido a su gran trayectoria en la escena musical, Céline Dion recibió un homenaje en el que cuatro exparticipantes de Eurovisión (Lolanda, Marina Satti, Jerry Heil y Sebastian Belt) interpretaron el icónico tema en francés “Ne Partez Pas San Moi”, mismo con el que la canadiense se llevó la victoria en 1988.

