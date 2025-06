Lucero revive el día que conoció a Céline Dion durante su luna de miel con Mijares

A pesar de su divorcio en 2011, Manuel Mijares y Lucero mantienen una gran amistad como resultado de la crianza compartida de sus hijos. Esto también ha propiciado que su presencia ante los medios de comunicación se caracterice por ser relajada y abierta a abrir el baúl de los recuerdos de su matrimonio.

Y fue en una de las más recientes charlas de la prensa con la ‘Novia de América’ que se hizo mención del inesperado encuentro que ella y su ahora ex esposo tuvieron con la cantante canadiense Céline Dion durante su viaje de luna de miel.

De acuerdo con el relato de Lucero, todo ocurrió cuando hicieron su arribo a la capital de Japón, Tokio, pues al instalarse en su hotel, el guía de turistas les contó que la intérprete de “My Heart Will Go On” se presentaría en el Teatro Budoka.

Convencidos de que sería una gran idea acudir a dicha presentación, la pareja se disponía a comprar sus entradas cuando, de repente, se dieron cuenta que se encontraban hospedados en el mismo hotel que la artista multipremiada.

“Fue muy impactante porque de pronto estábamos en el hotel conociendo… y yo voltee y veo que viene saliendo de los vestidores una mujer con el pelo mojado, sin maquillar y le digo a Mijares: ‘¡Es Céline Dion, te lo juro por Dios que es Céline Dion!’“, detalló en entrevista a NMás.

Sin importar su propio estatus de súper estrella, Lucero no pudo ocultar su emoción: “Yo ya temblaba. Yo no la podía dejar de ver, veo que se va a sentar a una mesita ahí en la cafetería del gimnasito, estaba con unas personas ahí y digo: ‘Ya se sentó, la voy a ir a saludar’, y Manuel: ‘No, por favor, ya vámonos’“, recordó.

Con respecto a la interacción que sostuvo con Céline Dion, la estrella del programa ‘Juego de Voces’ aseguró que fue todo lo que esperaba y más. “Le empecé a hablar en inglés: ‘Te admiro mucho, te queremos’. Entonces ella, súper linda, me impresionó su buena vibra y su onda y su sencillez, pero no hablaba, hacía ademanes y una persona con la que estaba nos dice: ‘Discúlpenla, no puede hablar porque antes de los conciertos, dos tres días antes no habla, se cuida su voz, se guarda su voz y no habla’“, contó.

Lucero indicó que durante su interacción con Dion llegó a enterarse sobre el motivo de su viaje (su luna de miel), detalle que la motivó a prepararles una sorpresa que recibieron el día siguiente.

“A las horas o al día siguiente en nuestra habitación había dos boletos para irla a ver al Teatro Budokan, fila 5, y yo así de quijada al piso dije: ‘Es mi súper, súper amiga, es lo máximo’. Por supuesto que fuimos a verla al show, yo sentía que era mi hermana, jamás me imaginé que la iba a poder ver y fue maravillosa“, dijo para finalizar.

