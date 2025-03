Lucero revela qué pasó con el anillo de bodas que le dio Manuel Mijares

A más de una década de su divorcio, Manuel Mijares y Lucero se mantienen como uno de los dúos favoritos del público gracias a la amistad que lograron forjar. Y aunque en más de una ocasión han dejado claro que no existe la posibilidad de una reconciliación, no tienen problema en rememorar algunos de los momentos especiales de su tiempo juntos.

Por esta razón, los famosos se mostraron dispuestos a compartir lo que sucedió con el anillo de bodas que la denominada ‘Novia de América’ recibió durante la ceremonia de su casamiento.

Con la personalidad divertida que la caracteriza, Lucero bromeó diciendo que la única razón por la que dicha pieza de joyería sigue en su poder es porque no ha podido “venderlo”.

Por su parte, Manuel Mijares se mostró cómplice de dicha broma al agregar que él también ha buscado la forma de deshacerse de él, pero un importante detalle no se los ha permitido.

“Hemos querido venderlo, pero resulta que me están inventando que es fake. Y no, no es cierto, yo lo compré con mucho cariño y mucho esfuerzo“, declaró ante las cámaras el intérprete de temas como “El privilegio de amar” y “Soldado del Amor”.

Para concluir, la también actriz indicó que había la posibilidad de que existieran dos versiones de la misma joya, pero lamentablemente, habría sido ella quien se quedó con la de “poco valor”.

“Es que hicieron el original y la réplica. Y yo me quedé con la réplica”, expresó la famosa para luego detallar el verdadero paradero de su anillo de bodas. “No, mentira, ahí está para cuando se necesite, ya que sea un auditorio 820 del ‘Tour Amigos’, igual ahí puede ser”, sentenció.

Lucero y Manuel Mijares contrajeron matrimonio en el año 2011, pero 14 años después de dicho enlace, la pareja anunció su divorcio en medio de la conmoción del público. Sin embargo, los artistas protagonizaron una separación amigable y alejada de la polémica por el bienestar de sus hijos Lucero y José Manuel.

