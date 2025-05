Lucero confiesa por qué su hijo José Manuel se mantiene alejado de los reflectores

Fiel a su personalidad frontal y sin miedo al qué dirán, la cantante Lucero respondió a los cuestionamientos relacionados con su hijo mayor, José Manuel Mijares, específicamente la razón por la que no aparece junto a él ante los medios de comunicación.

De acuerdo con la denominada ‘Novia de América’, la razón por la que la presencia de su primogénito con Manuel Mijares es menor a la de su hija Lucerito es porque el joven de 23 años es más reservado y no tiene deseos de formar parte del ambiente artístico.

“Él no quiere y se mantendrá al margen siempre porque no le gusta, y yo lo respeto mucho porque es muy invasivo, cuando no eres un personaje público y la gente te quiere ver y te buscan y te dicen que salgas“, indicó en una entrevista con diversos medios y compartida en Youtube por el periodista Edén Dorantes.

La intérprete de temas como “Ya no” y “El privilegio de amar” explicó que si bien el mayor de sus hijos es un apasionado de la música y cuenta con un gran talento, este optó por seguir un camino distinto al de sus padres.

“A él no le gusta y lo respeto profundamente, es un gran músico, es un hombre maravilloso“, complementó durante su encuentro con la prensa.

Para finalizar, Lucero recalcó que para ella es importante que José Manuel y Lucerito decidan por sí mismos el camino que tomarán y, por supuesto, acompañarlos en sus travesías.

“Sí, está padrísimo que él quiera guardar su privacidad y su intimidad y también se le agradece muchísimo a la gente que lo entienda y que sean tan diferentes siendo hermanos, ella sí quiere figurar y él no“, sentenció la famosa.

