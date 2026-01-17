Pronóstico del tiempo en Houston para este sábado 17 de enero

El clima en Houston, Texas, para este sábado 17 de enero se basará en movimientos de nubes y presencia y ausencia de claros. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura subirá hasta los 57 grados Fahrenheit (14ºC) de máxima durante el día, mientras que durante la noche ésta descenderá hasta los 34 grados Fahrenheit (1ºC) de mínima.

La sensación térmica, es decir, “temperatura real” será de 54ºF (12ºC) de máxima y 54ºF (12ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer será a las 07:17 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 17:46 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 14.91 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche.

¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, tiene una serie de particularidades que lo convierten en un lugar muy especial. ¿Sus veranos? Cálidos, ¿sus inviernos? Se compensan siendo suaves. Brilla el sol casi todo el año, por lo que el clima de la ciudad es habitualmente agradable. No obstante, todo hay que decirlo es una ciudad propensa a sufrir catástrofes naturales, mayormente durante el periodo de huracanes.

La temperatura media en Houston oscila entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más cálidos que comentábamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele tener unas precipitaciones que alcanzan las 39 pulgadas al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Al estar próxima al Golfo de México, la humedad de Houston tiende a ser alta. Concretamente, su humedad relativa varía entre el 50 y el 90%, lo que condiciona nuestra percepción de temperatura, sintiéndola más elevada de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, pero a menudo puede verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también experimenta altos niveles de ozono durante los meses de verano, lo que sabemos puede dañar a las personas con enfermedades respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

Ya sabemos que Houston es una ciudad en riesgo de vivir catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una potencial amenaza para la ciudad y pueden causar importantes daños e incluso pérdidas de vidas humanas. Además, la ciudad también es propensa a las inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por otra parte, Houston también está en riesgo de sufrir tornados, aunque son menos frecuentes que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar pérdidas materiales importantes e incluso provocar víctimas mortales. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual se diseñaron planes de actuación en caso de ser necesario.

