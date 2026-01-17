San Antonio, Texas: el tiempo para hoy sábado 17 de enero

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de turismo esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el tiempo este sábado 17 de enero. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es vital saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día de hoy en San Antonio se prevé escasa nubosidad. Se espera una temperatura máxima de 55 grados Fahrenheit (13ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 28 grados Fahrenheit (-2ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del noreste, que alcanzará los 14.91 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1021.1 hPa, una medición que irá en aumento. El amanecer será a las 07:29 h y el crepúsculo será a las 17:59 h, lo que significa un total de 10 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 1%. La temporada de lluvias en San Antonio comienza de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más precipitaciones.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que tendremos cielos sin nubes. Las temperaturas se moverán entre los 36 y los 63 grados Fahrenheit (2 y 17ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Revisa una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una metrópoli famosa por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La Ciudad del Álamo tiene un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio durante el año es de 70° F. Sin embargo, dependiendo del periodo estas varían bastante.

Durante los meses de verano, la temperatura puede alcanzar los 100° F, por lo que es importante beber abundantes líquidos y no salir a la calle durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son mucho más suaves, con una media de unos 50° F.

