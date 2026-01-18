Bebé murió asfixiado en guardería de Minnesota: empleada confesó el ataque “para llamar la atención”

Una trabajadora de una guardería en Minnesota admitió haber asfixiado a dos niños bajo su cuidado “para llamar la atención”, según informaron los fiscales, en un caso que culminó con la muerte de un bebé de 11 meses y el cierre inmediato del centro infantil.

La acusada, Theah Loudemia Russell, de 18 años y residente de Savage, fue arrestada tras una investigación de tres meses relacionada con incidentes médicos ocurridos en la guardería Rocking Horse Ranch, informaron las autoridades.

Un bebé murió y otro sobrevivió

Uno de los menores, Harvey Muklebust, de 11 meses, murió apenas cinco días antes de cumplir su primer año de vida. Russell fue ingresada en la cárcel del condado de Scott y enfrenta cargos de asesinato en segundo grado, además de agresión grave en primer y tercer grado, entre otros delitos.

“No hay palabras que puedan expresar completamente el profundo dolor que sentimos por la familia Muklebust”, declaró el jefe de policía de Savage, Brady Juell, quien calificó el hecho como un crimen devastador para la comunidad.

Primeros incidentes levantaron sospechas

La policía fue alertada por primera vez el 19 de septiembre, cuando una bebé de cuatro meses dejó de respirar brevemente en la guardería y presentaba sangre y espuma en la nariz y la boca. En ese momento, el episodio fue tratado como una emergencia médica y la niña fue dada de alta sin aparentes secuelas.

Sin embargo, al regresar a la guardería días después, la menor fue encontrada nuevamente inconsciente y sin respirar, lo que encendió las alarmas entre los médicos. Un especialista en abuso infantil alertó a la policía sobre una posible asfixia intencional.

Patrón de conducta y confesión

Horas más tarde, Russell llamó al 911 para reportar que Muklebust había dejado de respirar. Cuando los equipos de emergencia llegaron, el bebé estaba insensible y con signos de cianosis. Fue trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto.

La investigación reveló que Russell era el denominador común en todos los incidentes, pese a que solo llevaba tres semanas trabajando en la guardería. Las autoridades también documentaron antecedentes de conducta errática y búsqueda de atención, incluyendo llamadas injustificadas al 911 e incidentes previos en otros entornos.

Según la denuncia penal, Russell confesó haber asfixiado a los niños en al menos tres ocasiones, utilizando sus dedos para presionar las gargantas de las víctimas. El último ataque resultó mortal.

Posible síndrome de Munchausen por poder

Expertos consultados señalaron que el caso encaja con el síndrome de Munchausen por poder, una forma grave de abuso en la que el agresor induce daño para obtener atención o reconocimiento.

“Es una delincuente extremadamente peligrosa”, advirtió un exdetective especializado en abuso infantil, al señalar que este tipo de conductas suelen ser compulsivas y escalonadas.

Guardia bajo fianza millonaria

La guardería fue clausurada de inmediato y su licencia suspendida por “riesgo inminente” para los menores. Russell permanece detenida con una fianza fijada en $3,5 millones de dólares y está previsto que comparezca ante el tribunal por primera vez el 4 de febrero.

Familiares y amigos despidieron a Muklebust como un bebé lleno de alegría, recordado por su sonrisa y su risa contagiosa, mientras la comunidad exige respuestas y mayores controles en los centros de cuidado infantil.

